В России снижаются оптовые цены на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
АЗС Лукойл. Пермь, бензин, азс лукойл, азс, пистолет азс, заправка авто
Бензин дешевеет в опте Фото:

В России с недавних пор наблюдается небольшое снижение оптовых цен на бензин. Об этом свидетельствуют данные акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

Стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась на 4% и 3%, до 45,4 тыс. руб. и 47,7 тыс. руб. за тонну соответственно, исходя из данных СПбМТСБ. Зимнее и межсезонное дизтопливо подешевело на 3% и 2%, до около 56 тыс. руб. и 54 тыс. руб. за тонну, пишет «Коммерсант».

По словам экспертов, падение цен на бензин произошло из-за того, что на рынке образовался избыток товара. Так, например, трейдеры закупили много товара в весну 2021 года, ожидая восстановления спроса. Сейчас объем топлива в РФ достиг максимума и равняется 2 млн тонн. Кроме того, из-за военных спецопераций России на Украине начались проблемы с отгрузками топлива по причине санкционных опасений перевозчиков. При этом порты на Азовском море вовсе не могут обеспечить вывоз грузов, поскольку акватория закрыта из-за военных действий.

Согласно оценкам маркетинговой компании «Петромаркет», средние розничные цены на бензин остаются стабильными по крайней мере с 16—18 февраля. Эксперты считают, что такая ситуация на рынке продержится примерно ближайшие два-три месяца, снижение цен маловероятно.

Правительство России предложило механизмы стабилизации стоимости моторного топлива. В пояснительной записке указано, что проект направлен на стабилизацию роста цен на топливо на внутреннем рынке РФ на уровне не выше инфляции.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России с недавних пор наблюдается небольшое снижение оптовых цен на бензин. Об этом свидетельствуют данные акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». Стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась на 4% и 3%, до 45,4 тыс. руб. и 47,7 тыс. руб. за тонну соответственно, исходя из данных СПбМТСБ. Зимнее и межсезонное дизтопливо подешевело на 3% и 2%, до около 56 тыс. руб. и 54 тыс. руб. за тонну, пишет «Коммерсант». По словам экспертов, падение цен на бензин произошло из-за того, что на рынке образовался избыток товара. Так, например, трейдеры закупили много товара в весну 2021 года, ожидая восстановления спроса. Сейчас объем топлива в РФ достиг максимума и равняется 2 млн тонн. Кроме того, из-за военных спецопераций России на Украине начались проблемы с отгрузками топлива по причине санкционных опасений перевозчиков. При этом порты на Азовском море вовсе не могут обеспечить вывоз грузов, поскольку акватория закрыта из-за военных действий. Согласно оценкам маркетинговой компании «Петромаркет», средние розничные цены на бензин остаются стабильными по крайней мере с 16—18 февраля. Эксперты считают, что такая ситуация на рынке продержится примерно ближайшие два-три месяца, снижение цен маловероятно. Правительство России предложило механизмы стабилизации стоимости моторного топлива. В пояснительной записке указано, что проект направлен на стабилизацию роста цен на топливо на внутреннем рынке РФ на уровне не выше инфляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...