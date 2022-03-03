В России снижаются оптовые цены на бензин

Бензин дешевеет в опте Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В России с недавних пор наблюдается небольшое снижение оптовых цен на бензин. Об этом свидетельствуют данные акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

Стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась на 4% и 3%, до 45,4 тыс. руб. и 47,7 тыс. руб. за тонну соответственно, исходя из данных СПбМТСБ. Зимнее и межсезонное дизтопливо подешевело на 3% и 2%, до около 56 тыс. руб. и 54 тыс. руб. за тонну, пишет « Коммерсант ».

По словам экспертов, падение цен на бензин произошло из-за того, что на рынке образовался избыток товара. Так, например, трейдеры закупили много товара в весну 2021 года, ожидая восстановления спроса. Сейчас объем топлива в РФ достиг максимума и равняется 2 млн тонн. Кроме того, из-за военных спецопераций России на Украине начались проблемы с отгрузками топлива по причине санкционных опасений перевозчиков. При этом порты на Азовском море вовсе не могут обеспечить вывоз грузов, поскольку акватория закрыта из-за военных действий.

Согласно оценкам маркетинговой компании «Петромаркет», средние розничные цены на бензин остаются стабильными по крайней мере с 16—18 февраля. Эксперты считают, что такая ситуация на рынке продержится примерно ближайшие два-три месяца, снижение цен маловероятно.

Правительство России предложило механизмы стабилизации стоимости моторного топлива. В пояснительной записке указано, что проект направлен на стабилизацию роста цен на топливо на внутреннем рынке РФ на уровне не выше инфляции.

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