10 марта 2022
09 марта 2022

Пропавший месяц назад житель ЯНАО найден мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация около дома на улице Советская после выстрелов днем 13 февраля. Среднеуральск, полиция, следственная группа, дознаватели
Точную причину смерти мужчины установят эксперты Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) Олег Львов, пропавший 20 февраля, найден мертвым. Об этом сообщили представители регионального поискового отряда Liza Alert в социальных сетях.

«Найден. Погиб», — написали координаторы поисков. По информации местных СМИ, тело пропавшего было найдено на территории промзоны в Ноябрьске с признаками обморожения, внешних признаков насильственной смерти нет. В настоящее время назначен комплекс экспертиз, направленных на установление точной причины смерти мужчины.

Ранее URA.RU рассказывало, что 39-летний ноябрянин перестал выходить на связь 20 февраля. В начале марта мужчину объявили в розыск.

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) Олег Львов, пропавший 20 февраля, найден мертвым. Об этом сообщили представители регионального поискового отряда Liza Alert в социальных сетях. «Найден. Погиб», — написали координаторы поисков. По информации местных СМИ, тело пропавшего было найдено на территории промзоны в Ноябрьске с признаками обморожения, внешних признаков насильственной смерти нет. В настоящее время назначен комплекс экспертиз, направленных на установление точной причины смерти мужчины. Ранее URA.RU рассказывало, что 39-летний ноябрянин перестал выходить на связь 20 февраля. В начале марта мужчину объявили в розыск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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