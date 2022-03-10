Пропавший месяц назад житель ЯНАО найден мертвым

Точную причину смерти мужчины установят эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Ноябрьска (ЯНАО) Олег Львов, пропавший 20 февраля, найден мертвым. Об этом сообщили представители регионального поискового отряда Liza Alert в социальных сетях.

«Найден. Погиб», — написали координаторы поисков. По информации местных СМИ, тело пропавшего было найдено на территории промзоны в Ноябрьске с признаками обморожения, внешних признаков насильственной смерти нет. В настоящее время назначен комплекс экспертиз, направленных на установление точной причины смерти мужчины.

Ранее URA.RU рассказывало, что 39-летний ноябрянин перестал выходить на связь 20 февраля. В начале марта мужчину объявили в розыск.