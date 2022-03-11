РФ снимает коронавирусные ограничения на полеты из восьми стран

11 марта 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Россияне смогут улететь в Армению Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Россия снимает ограничения, которые вводились в связи с коронавирусом, по полетам в восемь стран. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. «Девятого марта 2022 года в соответствии с решением Правительства Российской Федерации сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран», — сообщается на сайте Росавиации. Полеты будут выполнять на взаимной основе между государствами. Россия в ноябре возобновила полеты на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Швецию и Таиланд. Также с 1 декабря сняли ограничения по полетам на Кубу, в Мексику и Катар. Об этом сообщали в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия снимает ограничения, которые вводились в связи с коронавирусом, по полетам в восемь стран. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. «Девятого марта 2022 года в соответствии с решением Правительства Российской Федерации сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран», — сообщается на сайте Росавиации. Полеты будут выполнять на взаимной основе между государствами. Россия в ноябре возобновила полеты на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Швецию и Таиланд. Также с 1 декабря сняли ограничения по полетам на Кубу, в Мексику и Катар. Об этом сообщали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.