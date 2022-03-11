В интернете создали грандиозный проект для поддержки армии России

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Россияне смогут обмениваться патриотическим контентом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, в России начал работу интернет-проект по сбору патриотического контента от интернет-пользователей под названием «Za нами правда!». Лучшие же публикации будут отмечены подарками. Об этом URA.RU рассказали организаторы проекта.

«Сегодня решение Президента России о проведении специальной военной операции поддерживает большинство граждан во всех российских регионах. Одним из способов этой поддержки стало создание тысячами неравнодушных граждан патриотического пользовательского контента в соцсетях», — сообщили организаторы.

Россияне смогут обмениваться патриотическим контентом через сайт занамиправда.рф, а также сообщества в мессенджере Telegram, соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Пользователи смогут размещать там свои фото, видео, стихи, песни и слоганы.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля по решению главы государства Владимира Путина. Целями стали демилитаризация и денацификация, оккупировать Украину не планируется, заявлял президент России. В Минобороны РФ заявляли, что столкнулись с фейками о потерях самолетов и бронетехники. Против России развязали информационную войну в соцсетях, сообщал постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя.

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Для поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, в России начал работу интернет-проект по сбору патриотического контента от интернет-пользователей под названием «Za нами правда!». Лучшие же публикации будут отмечены подарками. Об этом URA.RU рассказали организаторы проекта. «Сегодня решение Президента России о проведении специальной военной операции поддерживает большинство граждан во всех российских регионах. Одним из способов этой поддержки стало создание тысячами неравнодушных граждан патриотического пользовательского контента в соцсетях», — сообщили организаторы. Россияне смогут обмениваться патриотическим контентом через сайт занамиправда.рф, а также сообщества в мессенджере Telegram, соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Пользователи смогут размещать там свои фото, видео, стихи, песни и слоганы. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля по решению главы государства Владимира Путина. Целями стали демилитаризация и денацификация, оккупировать Украину не планируется, заявлял президент России. В Минобороны РФ заявляли, что столкнулись с фейками о потерях самолетов и бронетехники. Против России развязали информационную войну в соцсетях, сообщал постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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