Руководитель пермских ТЦ оценил новые меры поддержки бизнеса

14 марта 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

Директор управляющей компании, в ведении которой находятся пермские ТРК «Столица» и ТЦ «Новая столица», Константин Копытов высказался о новых мерах поддержки бизнеса, объявленных губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В беседе с URA.RU Копытов сказал, что торговым центрам будет полезна лишь одна из них: скидка в 50% по налогу на имущество в случае падения выручки. «Выручка как начала падать еще с начала пандемии, так и падает. Поэтому, думаю, такая поддержка лично для нас будет полезна. Остальные меры мне не ясны», — пояснил URA.RU Константин Копытов. Бизнесмен отметил, что уже сейчас в связи с пандемией и санкциями западных стран выручка у многих ТЦ падает даже не на четверть, а на половину. По его мнению, особенно сильно текущая ситуация скажется на торговых центрах, в которых представлены международные бренды. Инициативы по мерам поддержки бизнеса, которые направило правительство края, должны утвердить на пленарном заседании 17 марта. Власти рассчитывают, что льготы для торговых центров помогут пережить уход известных брендов. Из-за спецоперации по денацификации Украины в отношении России были введены санкции, которые в Кремле назвали экономической войной.