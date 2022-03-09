Пермское правительство готово помочь бизнесу деньгами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство Пермского края предложило в качестве меры поддержки предпринимателей субсидию на выплату кредитов, заявил на заседании правительства 10 марта министр экономического развития Эдуард Соснин. Бизнесменам готовы дать до 5 миллионов рублей. Видеотрансляция проходила в Youtube-канале «Пермский край».

«Понимаем, что у предпринимателей должно быть стабильное условие работы. При увеличении ключевой ставки Центробанком РФ у многих изменилась процентная ставка по ранее выданным кредитам. Поэтому мы хотим субсидировать ставку для субъектов малого и среднего предпринимательства», — пояснил Эдуард Соснин. На эти цели в бюджете предусмотрено 200 млн рублей.

Воспользоваться этой мерой поддержки смогут бизнесмены, у которых есть кредит в банке на сумму не меньше 500 тысяч рублей. Обращаться за субсидией, которая, по словам Соснина, будет равна «половине измененной ставки», можно будет каждые три месяца, начиная с 1 июня. Максимальный размер субсидии, которую сможет получить один предприниматель за все время действия этой меры поддержки, составит 5 млн рублей. Пермское правительство намерено также выдавать бизнесу займы от 50 тысяч до 3 млн рублей под 5% годовых из региональной микрофинансовой организации.

Другие меры поддержки:

Пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения, которой пользуются 70% предпринимателей, для пострадавших отраслей (1% по режиму «доходы-расходы», 5% по режиму «доходы»).

Скидка в 50% по налогу на имущество для торгово-офисных центров (если их выручка упала на четверть).

Платежи авансом ресурсоснабжающим организациям от бюджетных организаций.

Инвестиционный вычет для предприятий, которые инвестировали в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (он позволит компенсировать до 50% расходов на эти цели).

Инвестиционный вычет для предприятий, которые провели модернизацию (позволит компенсировать до 50% расходов на эти цели).

Инвестиционный вычет для застройщиков, которые занимаются комплексной застройкой (можно компенсировать до 30% расходов).

Все эти инициативы правительство направит в заксобрание, которое, вероятно, рассмотрит их на пленарном заседании 17 февраля. Первый пакет мер поддержки краевое правительство готовило без выходных. Власти рассчитывают, что льготы для торговых центров помогут им пережить уход известных брендов. Из-за спецоперации по денацификации Украины в отношении России были введены санкции, которые в Кремле назвали экономической войной.

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