Володин и Собянин нашли замену IKEA и McDonald’s

10 марта 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Володин и Собянин призвали россиян заменить IKEA и McDonald’s отечественным производством Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин нашли замену IKEA и McDonald’s. Они призвали россиян заменить их отечественным производством. «Сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками. Более того, мы попросим вновь открывающиеся предприятия максимально задействовать тот кадровый потенциал, который работает в том же McDonald’s. Так будем поступать и с другими направлениями, и с другими такого рода предприятиями, которые пытаются приостановить свою деятельность и закрыть [рестораны и магазины]», — отметил Собянин. В IKEA, по словам Володина, «только фурнитура завозная — все остальное наше». «Надо сохранить фабрики, надо сохранить торговую сеть. Пускай приходят наши, отечественные [компании]. Нет отечественных — пускай будет тогда государство», — подчеркнул он. Ранее сообщили, что в России временно закроются рестораны сети McDonald’s. Соответствующее заявление гендиректора Криса Кемпчински опубликовано на сайте компании. Также Шведская компания IKEA приостановила продажи в России и Беларуси из-за спецоперации войск РФ на Украине. Об этом она сообщает на своей официальной странице в Instagram. Ограничения в отношении России начали вводить после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин нашли замену IKEA и McDonald’s. Они призвали россиян заменить их отечественным производством. «Сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками. Более того, мы попросим вновь открывающиеся предприятия максимально задействовать тот кадровый потенциал, который работает в том же McDonald’s. Так будем поступать и с другими направлениями, и с другими такого рода предприятиями, которые пытаются приостановить свою деятельность и закрыть [рестораны и магазины]», — отметил Собянин. В IKEA, по словам Володина, «только фурнитура завозная — все остальное наше». «Надо сохранить фабрики, надо сохранить торговую сеть. Пускай приходят наши, отечественные [компании]. Нет отечественных — пускай будет тогда государство», — подчеркнул он. Ранее сообщили, что в России временно закроются рестораны сети McDonald’s. Соответствующее заявление гендиректора Криса Кемпчински опубликовано на сайте компании. Также Шведская компания IKEA приостановила продажи в России и Беларуси из-за спецоперации войск РФ на Украине. Об этом она сообщает на своей официальной странице в Instagram. Ограничения в отношении России начали вводить после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине.