Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин нашли замену IKEA и McDonald’s. Они призвали россиян заменить их отечественным производством.
«Сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками. Более того, мы попросим вновь открывающиеся предприятия максимально задействовать тот кадровый потенциал, который работает в том же McDonald’s. Так будем поступать и с другими направлениями, и с другими такого рода предприятиями, которые пытаются приостановить свою деятельность и закрыть [рестораны и магазины]», — отметил Собянин.
В IKEA, по словам Володина, «только фурнитура завозная — все остальное наше». «Надо сохранить фабрики, надо сохранить торговую сеть. Пускай приходят наши, отечественные [компании]. Нет отечественных — пускай будет тогда государство», — подчеркнул он.
Ранее сообщили, что в России временно закроются рестораны сети McDonald’s. Соответствующее заявление гендиректора Криса Кемпчински опубликовано на сайте компании. Также Шведская компания IKEA приостановила продажи в России и Беларуси из-за спецоперации войск РФ на Украине. Об этом она сообщает на своей официальной странице в Instagram. Ограничения в отношении России начали вводить после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин нашли замену IKEA и McDonald’s. Они призвали россиян заменить их отечественным производством. «Сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками. Более того, мы попросим вновь открывающиеся предприятия максимально задействовать тот кадровый потенциал, который работает в том же McDonald’s. Так будем поступать и с другими направлениями, и с другими такого рода предприятиями, которые пытаются приостановить свою деятельность и закрыть [рестораны и магазины]», — отметил Собянин. В IKEA, по словам Володина, «только фурнитура завозная — все остальное наше». «Надо сохранить фабрики, надо сохранить торговую сеть. Пускай приходят наши, отечественные [компании]. Нет отечественных — пускай будет тогда государство», — подчеркнул он. Ранее сообщили, что в России временно закроются рестораны сети McDonald’s. Соответствующее заявление гендиректора Криса Кемпчински опубликовано на сайте компании. Также Шведская компания IKEA приостановила продажи в России и Беларуси из-за спецоперации войск РФ на Украине. Об этом она сообщает на своей официальной странице в Instagram. Ограничения в отношении России начали вводить после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине.