«Уральские авиалинии» покинул один из топ-менеджеров

11 марта 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Директор «Уральских авиалиний» по экономике Матвей Колотурский покинул авиакомпанию по собственному желанию. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «Матвей Колотурский покинул авиакомпанию по собственному желанию. В ближайшее время он сосредоточится на других проектах, не связанных с „Уральскими авиалиниями“», — говорится в сообщении пресс-службы. До назначения в 2019 году на должность директора по экономике Матвей Колотурский занимал в «Уральских авиалиниях» позицию заместителя руководителя департамента бюджетного планирования и материально-технической поддержки АТЦ — начальника службы МТС. В январе 2019 года Колотурского назначили директором по экономике авиакомпании. Ранее сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» сможет в течение двух или трех месяцев запускать рейсы, не сталкиваясь с трудностями из-за санкций от Airbus, рассказал технический директор авиакомпании Игорь Поддубный. До этого источник URA.RU сообщил, что у «Уральских авиалиний» возникнут проблемы на фоне антироссийских санкций. По его словам, это связано с тем, что авиапарк компании состоит исключительно из самолетов Airbus. Западные страны и компании объявили о новых антироссийских санкциях в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины.