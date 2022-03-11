«Уральские авиалинии» покинул один из топ-менеджеров

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Интервью с Сергеем Скуратовым. Уральские Авиалинии. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
В ближайшее время Матвей Колотурский сосредоточится на других проектах Фото:
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Директор «Уральских авиалиний» по экономике Матвей Колотурский покинул авиакомпанию по собственному желанию. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«Матвей Колотурский покинул авиакомпанию по собственному желанию. В ближайшее время он сосредоточится на других проектах, не связанных с „Уральскими авиалиниями“», — говорится в сообщении пресс-службы.

До назначения в 2019 году на должность директора по экономике Матвей Колотурский занимал в «Уральских авиалиниях» позицию заместителя руководителя департамента бюджетного планирования и материально-технической поддержки АТЦ — начальника службы МТС. В январе 2019 года Колотурского назначили директором по экономике авиакомпании.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» сможет в течение двух или трех месяцев запускать рейсы, не сталкиваясь с трудностями из-за санкций от Airbus, рассказал технический директор авиакомпании Игорь Поддубный. До этого источник URA.RU сообщил, что у «Уральских авиалиний» возникнут проблемы на фоне антироссийских санкций. По его словам, это связано с тем, что авиапарк компании состоит исключительно из самолетов Airbus. Западные страны и компании объявили о новых антироссийских санкциях в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины.

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Директор «Уральских авиалиний» по экономике Матвей Колотурский покинул авиакомпанию по собственному желанию. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «Матвей Колотурский покинул авиакомпанию по собственному желанию. В ближайшее время он сосредоточится на других проектах, не связанных с „Уральскими авиалиниями“», — говорится в сообщении пресс-службы. До назначения в 2019 году на должность директора по экономике Матвей Колотурский занимал в «Уральских авиалиниях» позицию заместителя руководителя департамента бюджетного планирования и материально-технической поддержки АТЦ — начальника службы МТС. В январе 2019 года Колотурского назначили директором по экономике авиакомпании. Ранее сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» сможет в течение двух или трех месяцев запускать рейсы, не сталкиваясь с трудностями из-за санкций от Airbus, рассказал технический директор авиакомпании Игорь Поддубный. До этого источник URA.RU сообщил, что у «Уральских авиалиний» возникнут проблемы на фоне антироссийских санкций. По его словам, это связано с тем, что авиапарк компании состоит исключительно из самолетов Airbus. Западные страны и компании объявили о новых антироссийских санкциях в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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