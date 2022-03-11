СК РФ возбудил уголовное дело против владельцев Facebook

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Ранее в Facebook разрешили призывать к насилию в отношении военных РФ Фото:

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении американской компании Meta, которой принадлежат мессенджер WhatsApp и социальные сети Facebook и Instagram. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Компанию подозревают в призывах к экстремистской и террористической деятельности.

«В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан РФ со стороны сотрудников американской компании Meta. Указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280 и 205.1 УК РФ», — сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Ранее компания Meta временно разрешила своим пользователям призывать к насилию в отношении российских военных. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Энди Стоун. При этом призывы к насилию против гражданского населения по-прежнему запрещены. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал наказать Meta за русофобию. После Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию экстремистской организацией. Кроме того, она настаивает на ограничении доступа к Instagram.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении американской компании Meta, которой принадлежат мессенджер WhatsApp и социальные сети Facebook и Instagram. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Компанию подозревают в призывах к экстремистской и террористической деятельности. «В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан РФ со стороны сотрудников американской компании Meta. Указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280 и 205.1 УК РФ», — сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ. Ранее компания Meta временно разрешила своим пользователям призывать к насилию в отношении российских военных. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Энди Стоун. При этом призывы к насилию против гражданского населения по-прежнему запрещены. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал наказать Meta за русофобию. После Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию экстремистской организацией. Кроме того, она настаивает на ограничении доступа к Instagram.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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