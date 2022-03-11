СК РФ возбудил уголовное дело против владельцев Facebook 11 марта 2022 в 17:54 Размер текста - 17 + Ранее в Facebook разрешили призывать к насилию в отношении военных РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении американской компании Meta, которой принадлежат мессенджер WhatsApp и социальные сети Facebook и Instagram. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Компанию подозревают в призывах к экстремистской и террористической деятельности. «В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан РФ со стороны сотрудников американской компании Meta. Указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280 и 205.1 УК РФ», — сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ. Ранее компания Meta временно разрешила своим пользователям призывать к насилию в отношении российских военных. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Энди Стоун. При этом призывы к насилию против гражданского населения по-прежнему запрещены. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал наказать Meta за русофобию. После Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию экстремистской организацией. Кроме того, она настаивает на ограничении доступа к Instagram. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении американской компании Meta, которой принадлежат мессенджер WhatsApp и социальные сети Facebook и Instagram. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Компанию подозревают в призывах к экстремистской и террористической деятельности. «В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан РФ со стороны сотрудников американской компании Meta. Указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280 и 205.1 УК РФ», — сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ. Ранее компания Meta временно разрешила своим пользователям призывать к насилию в отношении российских военных. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Энди Стоун. При этом призывы к насилию против гражданского населения по-прежнему запрещены. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал наказать Meta за русофобию. После Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию экстремистской организацией. Кроме того, она настаивает на ограничении доступа к Instagram. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям