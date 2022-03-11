РИА «Новости»: блокировка Meta не коснется WhatsApp

Мессенджер WhatsApp не прекратит работу на территории РФ, несмотря на блокировку социальных сетей Instagram и Facebook, входящих в компанию Meta. Об этом сообщил источник.
«WhatsApp не будет затронут мерами против Meta, поскольку это средство общения, а не размещения информации», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на свои источники. Ранее Генеральная прокуратура РФ потребовала признать американский холдинг Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории России.
США и страны Запада начали объявлять о введении новых масштабных экономических санкций после того, как 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках.
Мессенджер WhatsApp не прекратит работу на территории РФ, несмотря на блокировку социальных сетей Instagram и Facebook, входящих в компанию Meta. Об этом сообщил источник. «WhatsApp не будет затронут мерами против Meta, поскольку это средство общения, а не размещения информации», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на свои источники. Ранее Генеральная прокуратура РФ потребовала признать американский холдинг Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории России. США и страны Запада начали объявлять о введении новых масштабных экономических санкций после того, как 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках.