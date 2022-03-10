Власти ХМАО сделали заявление о соцвыплатах в условиях санкций

Власти ХМАО не планирует отменять социальные выплаты, несмотря на санкции. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева.
«Выплаты все осуществляются в установленные сроки, работает единый выплатной центр. Жители, независимо от места проживания, получают выплату в положенный срок. Никаких сокращений выплат не произойдет», — сказала Пономарев.
Она добавила, что на данный момент в ХМАО действует 93 вида выплат. В частности жители региона могут рассчитываться на доплату к пенсии и ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов, выплату в размере 600 тысяч рублей семьям с двумя детьми для улучшения жилищных условий, а также единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей для молодых матерей, родивших первого ребенка до 35 лет.
Ранее URA.RU писало, что 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. После начала спецоперации Россия подверглась жестким санкциям со стороны западных стран.
Власти ХМАО не планирует отменять социальные выплаты, несмотря на санкции. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «Выплаты все осуществляются в установленные сроки, работает единый выплатной центр. Жители, независимо от места проживания, получают выплату в положенный срок. Никаких сокращений выплат не произойдет», — сказала Пономарев. Она добавила, что на данный момент в ХМАО действует 93 вида выплат. В частности жители региона могут рассчитываться на доплату к пенсии и ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов, выплату в размере 600 тысяч рублей семьям с двумя детьми для улучшения жилищных условий, а также единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей для молодых матерей, родивших первого ребенка до 35 лет. Ранее URA.RU писало, что 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. После начала спецоперации Россия подверглась жестким санкциям со стороны западных стран.