Власти ХМАО сделали заявление о соцвыплатах в условиях санкций

11 марта 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО заявили, что не намерены сокращать пособия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ХМАО не планирует отменять социальные выплаты, несмотря на санкции. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «Выплаты все осуществляются в установленные сроки, работает единый выплатной центр. Жители, независимо от места проживания, получают выплату в положенный срок. Никаких сокращений выплат не произойдет», — сказала Пономарев. Она добавила, что на данный момент в ХМАО действует 93 вида выплат. В частности жители региона могут рассчитываться на доплату к пенсии и ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов, выплату в размере 600 тысяч рублей семьям с двумя детьми для улучшения жилищных условий, а также единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей для молодых матерей, родивших первого ребенка до 35 лет. Ранее URA.RU писало, что 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. После начала спецоперации Россия подверглась жестким санкциям со стороны западных стран. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО не планирует отменять социальные выплаты, несмотря на санкции. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «Выплаты все осуществляются в установленные сроки, работает единый выплатной центр. Жители, независимо от места проживания, получают выплату в положенный срок. Никаких сокращений выплат не произойдет», — сказала Пономарев. Она добавила, что на данный момент в ХМАО действует 93 вида выплат. В частности жители региона могут рассчитываться на доплату к пенсии и ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов, выплату в размере 600 тысяч рублей семьям с двумя детьми для улучшения жилищных условий, а также единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей для молодых матерей, родивших первого ребенка до 35 лет. Ранее URA.RU писало, что 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. После начала спецоперации Россия подверглась жестким санкциям со стороны западных стран.