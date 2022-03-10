10 марта 2022
09 марта 2022

Власти ХМАО сделали заявление о соцвыплатах в условиях санкций

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО заявили, что не намерены сокращать пособия Фото:

Власти ХМАО не планирует отменять социальные выплаты, несмотря на санкции. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева.

«Выплаты все осуществляются в установленные сроки, работает единый выплатной центр. Жители, независимо от места проживания, получают выплату в положенный срок. Никаких сокращений выплат не произойдет», — сказала Пономарев.

Она добавила, что на данный момент в ХМАО действует 93 вида выплат. В частности жители региона могут рассчитываться на доплату к пенсии и ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов, выплату в размере 600 тысяч рублей семьям с двумя детьми для улучшения жилищных условий, а также единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей для молодых матерей, родивших первого ребенка до 35 лет.

Ранее URA.RU писало, что 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. После начала спецоперации Россия подверглась жестким санкциям со стороны западных стран.

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Власти ХМАО не планирует отменять социальные выплаты, несмотря на санкции. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «Выплаты все осуществляются в установленные сроки, работает единый выплатной центр. Жители, независимо от места проживания, получают выплату в положенный срок. Никаких сокращений выплат не произойдет», — сказала Пономарев. Она добавила, что на данный момент в ХМАО действует 93 вида выплат. В частности жители региона могут рассчитываться на доплату к пенсии и ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов, выплату в размере 600 тысяч рублей семьям с двумя детьми для улучшения жилищных условий, а также единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей для молодых матерей, родивших первого ребенка до 35 лет. Ранее URA.RU писало, что 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. После начала спецоперации Россия подверглась жестким санкциям со стороны западных стран.
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