Депутат предложила лишать госнаград противников спецоперации

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Собрание СОСПП в Синара-центре. Екатеринбург, свердловская область, награда, знак отличая свердловской области за заслуги перед свердловской областью, средний урал, госнаграда
Депутат Госдумы попросила комиссию лишать артистов госнаград за критику спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина выступила с инициативой лишать артистов и других известных граждан РФ госнаград и почетных званий. Соответствующее письмо депутат направила главе комиссии Дмитрию Миронову.

«Прошу вас рассмотреть возможность направления инициативы к президенту РФ о внесении изменений в положение „О государственных наградах РФ“ в части дополнения пункта 9 данного положения дополнительными основаниями для лишения наград вышеуказанной категории лиц», — цитирует письмо ТАСС. На эту же тему Стенякина высказалась на странице «ВКонтакте»: «Пока мы с вами встречаем и размещаем беженцев, помогаем им, некоторые „звезды“ тоже занялись делом. Одни стали ярыми пропагандистами русофобии, а другие предали свою страну. Мне кажется, эти люди не достойны Государственных наград, которые они получали. Они предали страну. А значит страна им ничем не обязана».

Специальная операция по завершению боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках началась утром 24 февраля 2022 года. Ее целью заявлялась денацификация и демилитаризация Украины. В ходе спецоперации Минобороны столкнулось с большим количеством фейков, ввиду чего был принят закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации о ходе спецоперации на Украине.

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина выступила с инициативой лишать артистов и других известных граждан РФ госнаград и почетных званий. Соответствующее письмо депутат направила главе комиссии Дмитрию Миронову. «Прошу вас рассмотреть возможность направления инициативы к президенту РФ о внесении изменений в положение „О государственных наградах РФ“ в части дополнения пункта 9 данного положения дополнительными основаниями для лишения наград вышеуказанной категории лиц», — цитирует письмо ТАСС. На эту же тему Стенякина высказалась на странице «ВКонтакте»: «Пока мы с вами встречаем и размещаем беженцев, помогаем им, некоторые „звезды“ тоже занялись делом. Одни стали ярыми пропагандистами русофобии, а другие предали свою страну. Мне кажется, эти люди не достойны Государственных наград, которые они получали. Они предали страну. А значит страна им ничем не обязана». Специальная операция по завершению боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках началась утром 24 февраля 2022 года. Ее целью заявлялась денацификация и демилитаризация Украины. В ходе спецоперации Минобороны столкнулось с большим количеством фейков, ввиду чего был принят закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации о ходе спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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