Депутат предложила лишать госнаград противников спецоперации

11 марта 2022 в 22:12 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы попросила комиссию лишать артистов госнаград за критику спецоперации на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина выступила с инициативой лишать артистов и других известных граждан РФ госнаград и почетных званий. Соответствующее письмо депутат направила главе комиссии Дмитрию Миронову. «Прошу вас рассмотреть возможность направления инициативы к президенту РФ о внесении изменений в положение „О государственных наградах РФ“ в части дополнения пункта 9 данного положения дополнительными основаниями для лишения наград вышеуказанной категории лиц», — цитирует письмо ТАСС. На эту же тему Стенякина высказалась на странице «ВКонтакте»: «Пока мы с вами встречаем и размещаем беженцев, помогаем им, некоторые „звезды“ тоже занялись делом. Одни стали ярыми пропагандистами русофобии, а другие предали свою страну. Мне кажется, эти люди не достойны Государственных наград, которые они получали. Они предали страну. А значит страна им ничем не обязана». Специальная операция по завершению боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках началась утром 24 февраля 2022 года. Ее целью заявлялась денацификация и демилитаризация Украины. В ходе спецоперации Минобороны столкнулось с большим количеством фейков, ввиду чего был принят закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации о ходе спецоперации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина выступила с инициативой лишать артистов и других известных граждан РФ госнаград и почетных званий. Соответствующее письмо депутат направила главе комиссии Дмитрию Миронову. «Прошу вас рассмотреть возможность направления инициативы к президенту РФ о внесении изменений в положение „О государственных наградах РФ“ в части дополнения пункта 9 данного положения дополнительными основаниями для лишения наград вышеуказанной категории лиц», — цитирует письмо ТАСС. На эту же тему Стенякина высказалась на странице «ВКонтакте»: «Пока мы с вами встречаем и размещаем беженцев, помогаем им, некоторые „звезды“ тоже занялись делом. Одни стали ярыми пропагандистами русофобии, а другие предали свою страну. Мне кажется, эти люди не достойны Государственных наград, которые они получали. Они предали страну. А значит страна им ничем не обязана». Специальная операция по завершению боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках началась утром 24 февраля 2022 года. Ее целью заявлялась денацификация и демилитаризация Украины. В ходе спецоперации Минобороны столкнулось с большим количеством фейков, ввиду чего был принят закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации о ходе спецоперации на Украине.