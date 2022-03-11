11 марта 2022

ЦБ запретил взимать комиссию за выдачу наличной валюты физлицам

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ЦБ запретил взимать комиссии за снятие наличной валюты Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Банк России запретил банкам до 9 сентября взимать комиссию за выдачу наличной валюты физлицам. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Комиссии, полученные в период с 9 марта, банки обязуются вернуть своим клиентам.

«Совет директоров Банка России принял решение запретить банкам до 9 сентября 2022 года взимать комиссию с физических лиц при выдаче им долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте, а также запретил брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США, если эта конвертация проводилась для последующей выдачи наличных долларов США», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦБ. Комиссии, полученные с 9 марта банки «должны вернуть своим клиентам — физическим лицам», добавили в регуляторе.

Ранее банки ВТБ, «Тинькофф» и «Открытие» изменили условия выдачи валюты. Клиентам предлагалось конвертировать валюту в доллары для обналичивания только по внутреннему курсу банка. Помимо этого, в Альфа-банке временно ужесточили процедуру снятия валюты со счетов. Например, 9 и 10 марта можно было снять максимум 5 тысяч долларов каждому клиенту. В других банках выдают до 10 тысяч долларов, в соответствии с указом Центробанка. Кроме того, на фоне спецоперации на Украине банки ввели комиссии на снятие рублей и валюты в офисах.

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Банк России запретил банкам до 9 сентября взимать комиссию за выдачу наличной валюты физлицам. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Комиссии, полученные в период с 9 марта, банки обязуются вернуть своим клиентам. «Совет директоров Банка России принял решение запретить банкам до 9 сентября 2022 года взимать комиссию с физических лиц при выдаче им долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте, а также запретил брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США, если эта конвертация проводилась для последующей выдачи наличных долларов США», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦБ. Комиссии, полученные с 9 марта банки «должны вернуть своим клиентам — физическим лицам», добавили в регуляторе. Ранее банки ВТБ, «Тинькофф» и «Открытие» изменили условия выдачи валюты. Клиентам предлагалось конвертировать валюту в доллары для обналичивания только по внутреннему курсу банка. Помимо этого, в Альфа-банке временно ужесточили процедуру снятия валюты со счетов. Например, 9 и 10 марта можно было снять максимум 5 тысяч долларов каждому клиенту. В других банках выдают до 10 тысяч долларов, в соответствии с указом Центробанка. Кроме того, на фоне спецоперации на Украине банки ввели комиссии на снятие рублей и валюты в офисах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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