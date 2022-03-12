В ООН объяснили, почему они не ищут биооружие на Украине

12 марта 2022 в 05:16 Размер текста - 17 +

ООН сообщили, что у них нет мандата на расследование по биооружию на Украине Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Так как у ООН нет мандата на проведение расследования по поиску биологического оружия на Украине. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Мы продолжим делать доклады по биологическому оружию, по тому, что мы знаем. У ООН нет мандата проводить расследование, если только ей не предоставят такой мандат. Но мы продолжим следить за ситуацией внимательно», — сказал Дюжаррик на брифинге. По его словам, на сегодняшний день ООН не располагает информацией, которая подтверждала бы сообщения и предположения и опасения по поводу подобных лабораторий. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, от сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Позднее представители Госдумы потребовали у ООН расследовать тему с биолабораториями, которые могла бы организовать США на территории Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Так как у ООН нет мандата на проведение расследования по поиску биологического оружия на Украине. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Мы продолжим делать доклады по биологическому оружию, по тому, что мы знаем. У ООН нет мандата проводить расследование, если только ей не предоставят такой мандат. Но мы продолжим следить за ситуацией внимательно», — сказал Дюжаррик на брифинге. По его словам, на сегодняшний день ООН не располагает информацией, которая подтверждала бы сообщения и предположения и опасения по поводу подобных лабораторий. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, от сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Позднее представители Госдумы потребовали у ООН расследовать тему с биолабораториями, которые могла бы организовать США на территории Украины.