Госдума потребовала у ООН расследовать тему с биолабораториями

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В случае подтверждения фактов, на которые нацелена проверка, в действиях США и Украины будут признаны грубейшие нарушения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Госдума потребовала у ООН расследовать тему с биолабораториями. Об этом внесен проект обращения о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. Документ опубликован на сайте Госдумы.

«Направляем проект постановления Госдумы «Об обращении Госдумы РФ «К Организации Объединенных Наций и Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине», внесенный Комитетом Госдумы по международным делам», — отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте Госдумы.

В случае подтверждения фактов, на которые нацелена проверка, в действиях США и Украины будут признаны грубейшие нарушения принятой в рамках ООН Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

Одновременно отмечено, что в ГД создается комиссия, которая займется расследованием указанных фактов. Все международные институты призывают присоединиться к ее работе.

Ранее сообщалось, что американские эксперты консультировали Украину в вопросах безопасности биологических лабораторий,, но власти США никогда не владели ими и не управляли их деятельностью. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

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Госдума потребовала у ООН расследовать тему с биолабораториями. Об этом внесен проект обращения о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. Документ опубликован на сайте Госдумы. «Направляем проект постановления Госдумы «Об обращении Госдумы РФ «К Организации Объединенных Наций и Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине», внесенный Комитетом Госдумы по международным делам», — отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте Госдумы. В случае подтверждения фактов, на которые нацелена проверка, в действиях США и Украины будут признаны грубейшие нарушения принятой в рамках ООН Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Одновременно отмечено, что в ГД создается комиссия, которая займется расследованием указанных фактов. Все международные институты призывают присоединиться к ее работе. Ранее сообщалось, что американские эксперты консультировали Украину в вопросах безопасности биологических лабораторий,, но власти США никогда не владели ими и не управляли их деятельностью. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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