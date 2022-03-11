Госдума потребовала у ООН расследовать тему с биолабораториями

11 марта 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

В случае подтверждения фактов, на которые нацелена проверка, в действиях США и Украины будут признаны грубейшие нарушения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдума потребовала у ООН расследовать тему с биолабораториями. Об этом внесен проект обращения о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. Документ опубликован на сайте Госдумы. «Направляем проект постановления Госдумы «Об обращении Госдумы РФ «К Организации Объединенных Наций и Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине», внесенный Комитетом Госдумы по международным делам», — отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте Госдумы. В случае подтверждения фактов, на которые нацелена проверка, в действиях США и Украины будут признаны грубейшие нарушения принятой в рамках ООН Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Одновременно отмечено, что в ГД создается комиссия, которая займется расследованием указанных фактов. Все международные институты призывают присоединиться к ее работе. Ранее сообщалось, что американские эксперты консультировали Украину в вопросах безопасности биологических лабораторий,, но власти США никогда не владели ими и не управляли их деятельностью. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госдума потребовала у ООН расследовать тему с биолабораториями. Об этом внесен проект обращения о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. Документ опубликован на сайте Госдумы. «Направляем проект постановления Госдумы «Об обращении Госдумы РФ «К Организации Объединенных Наций и Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине», внесенный Комитетом Госдумы по международным делам», — отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте Госдумы. В случае подтверждения фактов, на которые нацелена проверка, в действиях США и Украины будут признаны грубейшие нарушения принятой в рамках ООН Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Одновременно отмечено, что в ГД создается комиссия, которая займется расследованием указанных фактов. Все международные институты призывают присоединиться к ее работе. Ранее сообщалось, что американские эксперты консультировали Украину в вопросах безопасности биологических лабораторий,, но власти США никогда не владели ими и не управляли их деятельностью. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.