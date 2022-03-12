Сотни авиалайнеров РФ останутся без сертификата летной годности

13 марта 2022 в 08:29 Размер текста - 17 +

Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило действие сертификатов летной годности российских самолетов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Сертификаты будут приостановлены сразу после посадки авиалайнера. «BCAA с 23:59 UTC (Всемирное координированное время, прим. URA.RU) временно приостановило действие всех сертификатов летной годности тех самолетов, которые эксплуатируются в соответствии со статьей 83bis Соглашения между Бермудскими островами и Российской Федерацией. Для любого самолета, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года, временная приостановка вступает в силу сразу после приземления», — сообщается на официальном сайте Управления гражданской авиации Бермудских островов. Ранее страны Евросоюза запретили российским самолетам пересекать их воздушное пространство. После они ввели запрет на экспорт и лизинг новой авиационной техники, а также на страхование и техобслуживание, передает телеканал 360. Корпорация Boeing, в частности, приостановила поставу запчастей для самолетов в Россию. В управлении гражданской авиации Бермудских островов отметили, что в этих условиях нельзя с уверенностью утверждать, что эти самолеты пригодны для полетов. Минтранс РФ ранее сообщил, что 739 судов, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями, зарегистрированы в иностранных реестрах, передает RT. Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине. О нем президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Из России ушли десятки западных корпораций и брендов. Путин заявлял, что санкции против России ввели бы и без этого события. После глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва подготовила ответные ограничения в отношении Запада.