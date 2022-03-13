Нужно принимать срочные меры, среди которых денежная эмиссия для независимости рубля от доллара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

России нужно вернуться к плановой экономике и предпринять экстренные меры реагирования, среди которых выплаты россиянам и денежная эмиссия. С таким предложением выступил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов.

«Необходимо в плановом порядке проанализировать всю номенклатуру продукции и товаров, которая может быть в дефиците. Нужно оперативно утвердить и начать реализовывать план мероприятий, необходимых для бесперебойного функционирования нашей промышленности, особенно оборонного комплекса и других подсанкционных отраслей. Для оперативного реагирования и планирования должен быть создан специальный координационный орган при российском правительстве», — заявил Миронов, сообщили в пресс-службе политика URA.RU.

Также, по его словам, необходимо принять несколько срочных решений. «Нужна срочная денежная эмиссия, отвязывание внутренних цен от долларовой удавки. Нужно напитать экономику деньгами, нужны доступные оборотные кредиты для бизнеса и производств, нужны прямые выплаты нашим гражданам — для поддержки покупательского спроса и роста товарных заказов», — добавил он.

Ранее коллега Миронов по Госдумы Михаил Щапов предложил снизить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, зарабатывающих меньше двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Миронов же предлагает также снизить НДС до 15%. Власти уже решили изменить часть налогов. Так, правительство 9 марта приняло решение освободить россиян от налогов по банковским вкладам более миллиона рублей. Также власти изменили подход к налогу на автомобили. Теперь граждане России перестанут платить повышенный налог на автомобили дороже трех миллионов рублей, так как этот порог подняли до 10 миллионов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам