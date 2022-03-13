Зеленский: встреча с Путиным — главная задача делегации Украины

Главной задачей украинской делегации на переговорах с Россией является встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. С соответствующим заявлением выступил лидер Украины Владимир Зеленский.
«Касательно переговоров с Российской Федерацией. Ежедневно в видеоформате говорят представители наших делегаций, делегаций наших стран. У нашей делегации задача четкая — сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую, я уверен, ждут люди», — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его telegram-канале.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. По словам Путина, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России. Оккупировать Украину Россия не собирается.
Пока, по словам помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего делегацию РФ, ожидания российской стороны от переговоров не оправдались. Переговоры между Россией и Украиной продолжаются в видеоформате.
Главной задачей украинской делегации на переговорах с Россией является встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. С соответствующим заявлением выступил лидер Украины Владимир Зеленский. «Касательно переговоров с Российской Федерацией. Ежедневно в видеоформате говорят представители наших делегаций, делегаций наших стран. У нашей делегации задача четкая — сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую, я уверен, ждут люди», — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его telegram-канале. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. По словам Путина, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России. Оккупировать Украину Россия не собирается. Пока, по словам помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего делегацию РФ, ожидания российской стороны от переговоров не оправдались. Переговоры между Россией и Украиной продолжаются в видеоформате.