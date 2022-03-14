Генпрокурор Казахстана раскрыл число погибших во время протестов

В результате январских беспорядков в Казахстане погибли 230 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В результате протестов в Казахстане, которые прошли в январе 2022 года, погибли 230 человек. С такими данными выступил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов. По его словам, также за время беспорядков пострадали 3,5 тысячи силовиков.

«Что касается жертв тех событий. Всего по стране 230 погибших, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в городе Алматы — их 139 человек. Также пострадали около 3,5 тысячи силовиков», — передает ТАСС слова Асылова.

Протесты начались в Казахстане 2 января. Причиной стало повышение цены сжиженного газа. Беспорядки переросли в столкновения с полицией и нападения на административные здания, передает «Царьград». Президент республики Касым-Жомарт Токаев попросил страны ОДКБ отправить на помощь миротворцев. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать.

По данным Генпрокуратуры Казахстана, в беспорядках погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков республики, ранены 4353 человека. Миротворцы, призванные для предотвращения террористической угрозы извне, охраняли административные и дипломатические здания и помогали местным военным поддерживать правопорядок, напоминает РАПСИ. В четверг, 13 января, Токаев заявил об успешном завершении миссии ОДКБ.