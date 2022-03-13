Свердловский солдат погиб во время спецоперации на Украине. Фото

14 марта 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

Первоуральцы простились с погибшим героем Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время спецоперации на Украине погиб контрактник из Первоуральска (Свердловская область) рядовой Николай Ахметзянов, служивший в мотострелковых войсках. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь администрации города Наталья Аксенова. «Николай погиб 4 марта, исполняя служебный долг. Из родных у него остались мама и бабушка. Муниципалитет помог организовать прощание с земляком-героем, его похоронили с воинскими почестями 12 марта в родном поселке Новоуткинск», — рассказала Наталья Аксенова. Представитель мэрии добавила, что Минобороны России за героизм и отвагу представило Николая Ахметзянова посмертно к ордену Мужества. Ранее URA.RU сообщало, что в другом свердловском городе простились с кинологом Росгвардии, который так же погиб во время спецоперации на Украине. Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Благодаря этому Россия, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, избежала нападения НАТО на следующий день. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что операция носит освободительный характер и не ставит своей целью оккупацию Украины и нанесение вреда мирным жителям. На странице погибшего парня земляки выражают соболезнования семье Фото: соцсеть «Одноклассники», личная страница Николая Ахметзянова Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Во время спецоперации на Украине погиб контрактник из Первоуральска (Свердловская область) рядовой Николай Ахметзянов, служивший в мотострелковых войсках. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь администрации города Наталья Аксенова. «Николай погиб 4 марта, исполняя служебный долг. Из родных у него остались мама и бабушка. Муниципалитет помог организовать прощание с земляком-героем, его похоронили с воинскими почестями 12 марта в родном поселке Новоуткинск», — рассказала Наталья Аксенова. Представитель мэрии добавила, что Минобороны России за героизм и отвагу представило Николая Ахметзянова посмертно к ордену Мужества. Ранее URA.RU сообщало, что в другом свердловском городе простились с кинологом Росгвардии, который так же погиб во время спецоперации на Украине. Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Благодаря этому Россия, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, избежала нападения НАТО на следующий день. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что операция носит освободительный характер и не ставит своей целью оккупацию Украины и нанесение вреда мирным жителям.