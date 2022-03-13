13 марта 2022
12 марта 2022
11 марта 2022

Свердловский солдат погиб во время спецоперации на Украине. Фото

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Открытие сквера Патриотический. Магнитогорск, гвоздики, цветы, мужские руки
Первоуральцы простились с погибшим героем Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время спецоперации на Украине погиб контрактник из Первоуральска (Свердловская область) рядовой Николай Ахметзянов, служивший в мотострелковых войсках. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь администрации города Наталья Аксенова.

«Николай погиб 4 марта, исполняя служебный долг. Из родных у него остались мама и бабушка. Муниципалитет помог организовать прощание с земляком-героем, его похоронили с воинскими почестями 12 марта в родном поселке Новоуткинск», — рассказала Наталья Аксенова.

Представитель мэрии добавила, что Минобороны России за героизм и отвагу представило Николая Ахметзянова посмертно к ордену Мужества. Ранее URA.RU сообщало, что в другом свердловском городе простились с кинологом Росгвардии, который так же погиб во время спецоперации на Украине.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Благодаря этому Россия, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, избежала нападения НАТО на следующий день. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что операция носит освободительный характер и не ставит своей целью оккупацию Украины и нанесение вреда мирным жителям.

На странице погибшего парня земляки выражают соболезнования семье
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Во время спецоперации на Украине погиб контрактник из Первоуральска (Свердловская область) рядовой Николай Ахметзянов, служивший в мотострелковых войсках. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь администрации города Наталья Аксенова. «Николай погиб 4 марта, исполняя служебный долг. Из родных у него остались мама и бабушка. Муниципалитет помог организовать прощание с земляком-героем, его похоронили с воинскими почестями 12 марта в родном поселке Новоуткинск», — рассказала Наталья Аксенова. Представитель мэрии добавила, что Минобороны России за героизм и отвагу представило Николая Ахметзянова посмертно к ордену Мужества. Ранее URA.RU сообщало, что в другом свердловском городе простились с кинологом Росгвардии, который так же погиб во время спецоперации на Украине. Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Благодаря этому Россия, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, избежала нападения НАТО на следующий день. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что операция носит освободительный характер и не ставит своей целью оккупацию Украины и нанесение вреда мирным жителям.
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