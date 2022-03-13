«Уральские авиалинии» ищут россиян, застрявших в Таиланде

Авиакомпания «Уральские авиалинии» обратилась к российским туристам, находящимся в Таиланде. Порядок действий для застрявших пассажиров пресс-служба опубликовала в своем telegram-канале.
«Вниманию пассажиров авиакомпании „Уральские авиалинии“, которые на данный момент находятся в Таиланде. Авиакомпания рассматривает возможность организации вывозных рейсов в Россию», — пишут «Уральские авиалинии».
Авиакомпания планирует собрать списки желающих вернуться домой россиян. Для этого необходимо написать свои данные (ФИО, контактный телефон, сведения об отмененном рейсе, контактный e-mail, город прибытия в РФ) на почту, указанную на сайте.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» ранее сообщила о приостановке выполнения рейсов из России в Таиланд. Авиакомпания отменила рейсы U6-7445/7446 «Владивосток—Пхукет—Владивосток» с 8 марта до 31 мая; U6-7447/7448 «Иркутск—Пхукет—Иркутск» с 5 марта до 31 мая; U6-7473/7474 «Екатеринбург—Пхукет—Екатеринбург» с 8 марта до 31 мая.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» обратилась к российским туристам, находящимся в Таиланде. Порядок действий для застрявших пассажиров пресс-служба опубликовала в своем telegram-канале. «Вниманию пассажиров авиакомпании „Уральские авиалинии“, которые на данный момент находятся в Таиланде. Авиакомпания рассматривает возможность организации вывозных рейсов в Россию», — пишут «Уральские авиалинии». Авиакомпания планирует собрать списки желающих вернуться домой россиян. Для этого необходимо написать свои данные (ФИО, контактный телефон, сведения об отмененном рейсе, контактный e-mail, город прибытия в РФ) на почту, указанную на сайте. Авиакомпания «Уральские авиалинии» ранее сообщила о приостановке выполнения рейсов из России в Таиланд. Авиакомпания отменила рейсы U6-7445/7446 «Владивосток—Пхукет—Владивосток» с 8 марта до 31 мая; U6-7447/7448 «Иркутск—Пхукет—Иркутск» с 5 марта до 31 мая; U6-7473/7474 «Екатеринбург—Пхукет—Екатеринбург» с 8 марта до 31 мая.