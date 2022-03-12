В Перми все рестораны Макдоналдс продолжают работать

Все шесть пермских ресторанов фастфуда Макдоналдс сегодня открылись и продолжают работу. Об этом URA.RU сообщили в Макдоналдс «ЦУМ».
«Мы работаем в обычном режиме. Информации о закрытии нам никакой не поступало», — рассказали URA.RU в ресторане сети.
О том, что Макдоналдс приостановит свою деятельность в России, стало известно 8 марта со слов генерального директора сети Криса Кемпчински — заявление об этом было размещено на сайте компании. Однако 9 марта рестораны в Перми открылись как обычно. Позже сообщалось, что McDonald’s закроет свои точки общепита 14 марта. При этом в McDonald’s заверили, что все 62 тысячи сотрудников сохранят свои места работы и зарплату.
Все шесть пермских ресторанов фастфуда Макдоналдс сегодня открылись и продолжают работу. Об этом URA.RU сообщили в Макдоналдс «ЦУМ». «Мы работаем в обычном режиме. Информации о закрытии нам никакой не поступало», — рассказали URA.RU в ресторане сети. О том, что Макдоналдс приостановит свою деятельность в России, стало известно 8 марта со слов генерального директора сети Криса Кемпчински — заявление об этом было размещено на сайте компании. Однако 9 марта рестораны в Перми открылись как обычно. Позже сообщалось, что McDonald’s закроет свои точки общепита 14 марта. При этом в McDonald’s заверили, что все 62 тысячи сотрудников сохранят свои места работы и зарплату. Западные компании приостанавливают свою работу в рамках введения санкций в отношении России. Это реакция на проведение спецоперации РФ на территории Украины.