12 марта 2022
11 марта 2022
10 марта 2022

В Перми все рестораны Макдоналдс продолжают работать

© Служба новостей «URA.RU»
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Макдональдс. Курган
Все шесть заведений работают в обычном режиме Фото:

Все шесть пермских ресторанов фастфуда Макдоналдс сегодня открылись и продолжают работу. Об этом URA.RU сообщили в Макдоналдс «ЦУМ».

«Мы работаем в обычном режиме. Информации о закрытии нам никакой не поступало», — рассказали URA.RU в ресторане сети.

О том, что Макдоналдс приостановит свою деятельность в России, стало известно 8 марта со слов генерального директора сети Криса Кемпчински — заявление об этом было размещено на сайте компании. Однако 9 марта рестораны в Перми открылись как обычно. Позже сообщалось, что McDonald’s закроет свои точки общепита 14 марта. При этом в McDonald’s заверили, что все 62 тысячи сотрудников сохранят свои места работы и зарплату.

Западные компании приостанавливают свою работу в рамках введения санкций в отношении России. Это реакция на проведение спецоперации РФ на территории Украины.

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Все шесть пермских ресторанов фастфуда Макдоналдс сегодня открылись и продолжают работу. Об этом URA.RU сообщили в Макдоналдс «ЦУМ». «Мы работаем в обычном режиме. Информации о закрытии нам никакой не поступало», — рассказали URA.RU в ресторане сети. О том, что Макдоналдс приостановит свою деятельность в России, стало известно 8 марта со слов генерального директора сети Криса Кемпчински — заявление об этом было размещено на сайте компании. Однако 9 марта рестораны в Перми открылись как обычно. Позже сообщалось, что McDonald’s закроет свои точки общепита 14 марта. При этом в McDonald’s заверили, что все 62 тысячи сотрудников сохранят свои места работы и зарплату. Западные компании приостанавливают свою работу в рамках введения санкций в отношении России. Это реакция на проведение спецоперации РФ на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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