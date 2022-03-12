В Перми все рестораны Макдоналдс продолжают работать

14 марта 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

Все шесть заведений работают в обычном режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Все шесть пермских ресторанов фастфуда Макдоналдс сегодня открылись и продолжают работу. Об этом URA.RU сообщили в Макдоналдс «ЦУМ». «Мы работаем в обычном режиме. Информации о закрытии нам никакой не поступало», — рассказали URA.RU в ресторане сети. О том, что Макдоналдс приостановит свою деятельность в России, стало известно 8 марта со слов генерального директора сети Криса Кемпчински — заявление об этом было размещено на сайте компании. Однако 9 марта рестораны в Перми открылись как обычно. Позже сообщалось, что McDonald’s закроет свои точки общепита 14 марта. При этом в McDonald’s заверили, что все 62 тысячи сотрудников сохранят свои места работы и зарплату. Западные компании приостанавливают свою работу в рамках введения санкций в отношении России. Это реакция на проведение спецоперации РФ на территории Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Все шесть пермских ресторанов фастфуда Макдоналдс сегодня открылись и продолжают работу. Об этом URA.RU сообщили в Макдоналдс «ЦУМ». «Мы работаем в обычном режиме. Информации о закрытии нам никакой не поступало», — рассказали URA.RU в ресторане сети. О том, что Макдоналдс приостановит свою деятельность в России, стало известно 8 марта со слов генерального директора сети Криса Кемпчински — заявление об этом было размещено на сайте компании. Однако 9 марта рестораны в Перми открылись как обычно. Позже сообщалось, что McDonald’s закроет свои точки общепита 14 марта. При этом в McDonald’s заверили, что все 62 тысячи сотрудников сохранят свои места работы и зарплату. Западные компании приостанавливают свою работу в рамках введения санкций в отношении России. Это реакция на проведение спецоперации РФ на территории Украины.