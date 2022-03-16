Полпред Якушев рассказал Путину, как бизнес УрФО встретил санкции

16 марта 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев поблагодарил Владимира Путина за поддержку предприятий Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Полпред президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе Владимир Якушев сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что предприятия УрФО встретили санкции Запада без паники и готовы решать возникшие трудности. Соответствующее заявление он сделал на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ. «Здесь (в УрФО — прим. URA.RU) сконцентрирован мощнейший промышленный потенциал. Люди, которые всегда жили на Урале — это народ надежный, несуетливый. Поэтому, когда возникли сложности с санкциями, предприниматели отнеслись спокойно, паники нет», — отметил Якушев во время прямой трансляции совещания на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что предприятия справляются со стоящими перед ними задачами, взаимодействуя с Минпромторгом. При этом для предпринимателей, по словам Якушева, открываются новые возможности на фоне введенных санкций. Он поблагодарил Путина за поддержку, благодаря которой предприятия могут наращивать мощности. США вводили санкции против России до присоединения Крыма к РФ в 2014 году. Однако после начала спецоперации России на Украине 24 февраля был принят новый пакет ограничений против российских предпринимателей. Спецоперация призвана остановить восьмилетнюю войну с ДНР и ЛНР. Также задачами являются демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полпред президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе Владимир Якушев сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что предприятия УрФО встретили санкции Запада без паники и готовы решать возникшие трудности. Соответствующее заявление он сделал на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ. «Здесь (в УрФО — прим. URA.RU) сконцентрирован мощнейший промышленный потенциал. Люди, которые всегда жили на Урале — это народ надежный, несуетливый. Поэтому, когда возникли сложности с санкциями, предприниматели отнеслись спокойно, паники нет», — отметил Якушев во время прямой трансляции совещания на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что предприятия справляются со стоящими перед ними задачами, взаимодействуя с Минпромторгом. При этом для предпринимателей, по словам Якушева, открываются новые возможности на фоне введенных санкций. Он поблагодарил Путина за поддержку, благодаря которой предприятия могут наращивать мощности. США вводили санкции против России до присоединения Крыма к РФ в 2014 году. Однако после начала спецоперации России на Украине 24 февраля был принят новый пакет ограничений против российских предпринимателей. Спецоперация призвана остановить восьмилетнюю войну с ДНР и ЛНР. Также задачами являются демилитаризация и денацификация Украины.