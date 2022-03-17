СМИ: санкции против российской нефти поставят Европу «на колени»

17 марта 2022 в 08:41 Размер текста - 17 +

Возможное введение санкций против российской нефти может поставить экономику Евросоюза «на колени». Такое мнение высказала обозреватель чешского портала Casopis argument Илона Швигликова. «Я бы не хотела спекулировать насчет санкций против российской нефти, поскольку не вижу никаких способов компенсировать ее. В таком случае осталось бы только спорить о том, поставят ли астрономические цены на нефть экономику на колени или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть. Тем не менее некоторые политики уверены, что больше всего мы навредим российскому режиму, когда уничтожим собственную экономику», — заявила Швигликова. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции. В Германии заявили, что до конца 2022 года откажутся от российской нефти и угля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что отказ от российской нефти приведет к тяжелым временам, сообщает RT. На фоне возможных санкций Россия может увеличить поставки нефти в Индию, передает телеканал 360.