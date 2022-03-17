Samsung возвращается на российский рынок

17 марта 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Апелляционный суд снял запрет с продажи телефона Samsung Galaxy Z Flip Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания Samsung Electronics возобновляет работу сервиса Samsung Pay на территории России. Также апелляционный суд снял запрет на продажу 61 модели смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay. «Сервис Samsung Pay продолжает свою работу в Российской Федерации. Однако, из-за ограничений международных платежных систем в отношении российских банков, в настоящее время могут быть недоступны некоторые операции. Платежи по картам „Мир“ любых банков работают в Samsung Pay без ограничений», — сообщается на официальном сайте компании. Также девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, запрещающей Samsung продавать 61 модель смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay. Запрет был введен после иска швейцарской компании Sqwin SA. Компания считала, что изобретение «Системы электронных платежей» принадлежит ей. Однако компания Samsung подала апелляционную жалобу, для возвращения на рынок телефона модели Samsung Galaxy Z Flip. Ранее URA.RU сообщало, что южнокорейская компания Samsung приняла решение приостановить поставку телефонов и чипов в РФ в связи с геополитической ситуацией. 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Компания Samsung Electronics возобновляет работу сервиса Samsung Pay на территории России. Также апелляционный суд снял запрет на продажу 61 модели смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay. «Сервис Samsung Pay продолжает свою работу в Российской Федерации. Однако, из-за ограничений международных платежных систем в отношении российских банков, в настоящее время могут быть недоступны некоторые операции. Платежи по картам „Мир“ любых банков работают в Samsung Pay без ограничений», — сообщается на официальном сайте компании. Также девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, запрещающей Samsung продавать 61 модель смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay. Запрет был введен после иска швейцарской компании Sqwin SA. Компания считала, что изобретение «Системы электронных платежей» принадлежит ей. Однако компания Samsung подала апелляционную жалобу, для возвращения на рынок телефона модели Samsung Galaxy Z Flip. Ранее URA.RU сообщало, что южнокорейская компания Samsung приняла решение приостановить поставку телефонов и чипов в РФ в связи с геополитической ситуацией. 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.