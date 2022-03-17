В Кремле заявили, что дефолт в России невозможен

17 марта 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Дефолт в России будет носить гипотетический характе, заявил Песков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Россия имеет необходимые средства и потенциал для того, чтобы избежать дефолта в стране. Об этом заявил во время конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Факт остается фактом, и с самого начала мы говорили, что Россия имеет все необходимые средства и потенциал, чтобы не доводить ситуацию до дефолта. Ни никаких дефолтов быть не может, потому что в России имеются необходимые средства. Любой дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть, носил бы гипотетический характер», — заявил журналистам Песков. Ранее URA.RU сообщало, что Минфин РФ погасил все долги и избежал дефолта. Также министерство не нарушило сроки погашения задолженностей. До этого издание Bloomberg заявляло, что 16 марта в стране настанет дефолт в иностранной валюте. Кроме того, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева допустила возможность дефолта в России из-за санкций со стороны стран Запада. В России нет условий для объявления дефолта, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва готова выплатить все внешние долги в рублях. Запад пытается искусственно создать в России дефолт, цитирует «Дни.ру» министра финансов РФ Антона Силуанова. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия имеет необходимые средства и потенциал для того, чтобы избежать дефолта в стране. Об этом заявил во время конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Факт остается фактом, и с самого начала мы говорили, что Россия имеет все необходимые средства и потенциал, чтобы не доводить ситуацию до дефолта. Ни никаких дефолтов быть не может, потому что в России имеются необходимые средства. Любой дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть, носил бы гипотетический характер», — заявил журналистам Песков. Ранее URA.RU сообщало, что Минфин РФ погасил все долги и избежал дефолта. Также министерство не нарушило сроки погашения задолженностей. До этого издание Bloomberg заявляло, что 16 марта в стране настанет дефолт в иностранной валюте. Кроме того, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева допустила возможность дефолта в России из-за санкций со стороны стран Запада. В России нет условий для объявления дефолта, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва готова выплатить все внешние долги в рублях. Запад пытается искусственно создать в России дефолт, цитирует «Дни.ру» министра финансов РФ Антона Силуанова.