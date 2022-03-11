В Кремле оценили риски дефолта в России

11 марта 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

В России нет условий для объявления дефолта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва готова выплатить все внешние долги в рублях. «Мы с вами уже слышали заявления руководителей наших финансовых ведомств, Минфина о наличии необходимых средств для выплаты всех внешних долгов рублях. Фактически условий для дефолта не существует, если они только не создаются и не вменяются нам искусственно», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в России не исключен дефолт из-за введенных Западом санкций. По ее словам, ограничения загнали страну в рецессию. До этого международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте с «B» до «C», передает RT. Ранее европейские страны начали вводить санкции в отношении РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения против России ввели бы и без этого события. По его словам, их применяли на протяжении многих лет, после распада СССР многие ограничения не прекратили действовать. В Кремле отметили, что против России развернули экономическую войну. РФ готова противостоять давлению Запада, цитирует телеканал 360 замминистра иностранных дел Александра Панкина. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия решит все свои проблемы и сделает свою экономику полностью независимой от западных компаний.