Данные 20 млн читателей порталов Шкулева утекли в интернет

Неизвестный украинский хакер устроил атаку на сеть информационных порталов Виктора Шкулева, в которую входит екатеринбургский E1.RU. Злоумышленник выложил в открытый доступ данные 20 миллионов пользователей нескольких порталов.
«Я взломал крупнейшие IT-компании России. И большая часть их баз будет в открытом доступе. Для начала я солью сеть городских порталов РФ», — говорится в сообщении вредителя. Хакер в своем сообщении отмечает, что в открытом доступе оказались данные пользователей порталов E1.ru (Екатеринбург), 45.ru (Курган), 59.ru (Пермь), 72.ru (Тюмень), 74.ru (Челябинск). «20 миллионов пользователей», — говорит хакер.
В разговоре с журналистом URA.RU, главный редактор E1.RU Оксана Маклакова уточнила, что сеть городских порталов регулярно подвергается хакерским атакам. Она отметила, что с данными, имеющимися в базе, можно лишь получить доступ к профилю комментатора. «Все попавшие в открытый доступ пароли мы оперативно заменили. Не только утекшие, но и все остальные на всякий случай», — сказала Маклакова.
Ранее URA.RU писало, что хакеры в открытый доступ выложили базу с данными пользователей E1. Также, в таблице находится более сотни адресов с доменом @midural.ru, который использует правительство Свердловской области.
10 марта стало известно о том, что американская медиакомпания Hearst объявила о прекращении сотрудничества с российскими Hearst Shkulev Media и Fashion Press. Новостной портал Е1 позже отреагировал на событие, отметив, что у группы компаний остается один собственник — Виктор Шкулев. Из-за специальной операции РФ на территории Украины западные страны объявили о санкциях, следом из России начали выходить крупные игроки бизнеса.
Неизвестный украинский хакер устроил атаку на сеть информационных порталов Виктора Шкулева, в которую входит екатеринбургский E1.RU. Злоумышленник выложил в открытый доступ данные 20 миллионов пользователей нескольких порталов. «Я взломал крупнейшие IT-компании России. И большая часть их баз будет в открытом доступе. Для начала я солью сеть городских порталов РФ», — говорится в сообщении вредителя. Хакер в своем сообщении отмечает, что в открытом доступе оказались данные пользователей порталов E1.ru (Екатеринбург), 45.ru (Курган), 59.ru (Пермь), 72.ru (Тюмень), 74.ru (Челябинск). «20 миллионов пользователей», — говорит хакер. В разговоре с журналистом URA.RU, главный редактор E1.RU Оксана Маклакова уточнила, что сеть городских порталов регулярно подвергается хакерским атакам. Она отметила, что с данными, имеющимися в базе, можно лишь получить доступ к профилю комментатора. «Все попавшие в открытый доступ пароли мы оперативно заменили. Не только утекшие, но и все остальные на всякий случай», — сказала Маклакова. Ранее URA.RU писало, что хакеры в открытый доступ выложили базу с данными пользователей E1. Также, в таблице находится более сотни адресов с доменом @midural.ru, который использует правительство Свердловской области. 10 марта стало известно о том, что американская медиакомпания Hearst объявила о прекращении сотрудничества с российскими Hearst Shkulev Media и Fashion Press. Новостной портал Е1 позже отреагировал на событие, отметив, что у группы компаний остается один собственник — Виктор Шкулев. Из-за специальной операции РФ на территории Украины западные страны объявили о санкциях, следом из России начали выходить крупные игроки бизнеса.