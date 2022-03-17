Данные 20 млн читателей порталов Шкулева утекли в интернет

17 марта 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Ранее хакер выложил в сеть базу с данными пользователей E1 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Неизвестный украинский хакер устроил атаку на сеть информационных порталов Виктора Шкулева, в которую входит екатеринбургский E1.RU. Злоумышленник выложил в открытый доступ данные 20 миллионов пользователей нескольких порталов. «Я взломал крупнейшие IT-компании России. И большая часть их баз будет в открытом доступе. Для начала я солью сеть городских порталов РФ», — говорится в сообщении вредителя. Хакер в своем сообщении отмечает, что в открытом доступе оказались данные пользователей порталов E1.ru (Екатеринбург), 45.ru (Курган), 59.ru (Пермь), 72.ru (Тюмень), 74.ru (Челябинск). «20 миллионов пользователей», — говорит хакер. В разговоре с журналистом URA.RU, главный редактор E1.RU Оксана Маклакова уточнила, что сеть городских порталов регулярно подвергается хакерским атакам. Она отметила, что с данными, имеющимися в базе, можно лишь получить доступ к профилю комментатора. «Все попавшие в открытый доступ пароли мы оперативно заменили. Не только утекшие, но и все остальные на всякий случай», — сказала Маклакова. Ранее URA.RU писало, что хакеры в открытый доступ выложили базу с данными пользователей E1. Также, в таблице находится более сотни адресов с доменом @midural.ru, который использует правительство Свердловской области. 10 марта стало известно о том, что американская медиакомпания Hearst объявила о прекращении сотрудничества с российскими Hearst Shkulev Media и Fashion Press. Новостной портал Е1 позже отреагировал на событие, отметив, что у группы компаний остается один собственник — Виктор Шкулев. Из-за специальной операции РФ на территории Украины западные страны объявили о санкциях, следом из России начали выходить крупные игроки бизнеса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Неизвестный украинский хакер устроил атаку на сеть информационных порталов Виктора Шкулева, в которую входит екатеринбургский E1.RU. Злоумышленник выложил в открытый доступ данные 20 миллионов пользователей нескольких порталов. «Я взломал крупнейшие IT-компании России. И большая часть их баз будет в открытом доступе. Для начала я солью сеть городских порталов РФ», — говорится в сообщении вредителя. Хакер в своем сообщении отмечает, что в открытом доступе оказались данные пользователей порталов E1.ru (Екатеринбург), 45.ru (Курган), 59.ru (Пермь), 72.ru (Тюмень), 74.ru (Челябинск). «20 миллионов пользователей», — говорит хакер. В разговоре с журналистом URA.RU, главный редактор E1.RU Оксана Маклакова уточнила, что сеть городских порталов регулярно подвергается хакерским атакам. Она отметила, что с данными, имеющимися в базе, можно лишь получить доступ к профилю комментатора. «Все попавшие в открытый доступ пароли мы оперативно заменили. Не только утекшие, но и все остальные на всякий случай», — сказала Маклакова. Ранее URA.RU писало, что хакеры в открытый доступ выложили базу с данными пользователей E1. Также, в таблице находится более сотни адресов с доменом @midural.ru, который использует правительство Свердловской области. 10 марта стало известно о том, что американская медиакомпания Hearst объявила о прекращении сотрудничества с российскими Hearst Shkulev Media и Fashion Press. Новостной портал Е1 позже отреагировал на событие, отметив, что у группы компаний остается один собственник — Виктор Шкулев. Из-за специальной операции РФ на территории Украины западные страны объявили о санкциях, следом из России начали выходить крупные игроки бизнеса.