Американский медиагигант заявил о разрыве с холдингом Шкулева

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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, шкулев виктор
Холдинг Шкулева входил в Hearst Shkulev Group c 2006 года Фото:

Американская медиакомпания Hearst объявила о прекращении сотрудничества с российскими Hearst Shkulev Media (в холдинг входит «Сеть городских порталов») и Fashion Press. Об этом заявила президент компании Hearst Деби Чиричелла.

«Hearst передает свои акции Shkulev Media. А с Fashion Press расторгает лицензионные соглашения на принадлежащие ей бренды», — сообщает американский интернет-журнал WWD.

Hearst Skulev Group включает в себя «Сеть городских порталов» — городские интернет-СМИ. В нее входит 46 городских сайтов, редакции находятся в 26 городах.

Из-за специальной операции РФ на территории Украины западные страны объявили о санкциях, следом из России начали выходить крупные игроки бизнеса. Так, российские города покинули магазины одежды от Inditex, о частичной приостановке работы заявили в Coca-Cola и Pepsico. Кроме того, Россию покинули такие компании, как Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничная сеть H&M Group, а также IKEA. При этом в Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями.

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Американская медиакомпания Hearst объявила о прекращении сотрудничества с российскими Hearst Shkulev Media (в холдинг входит «Сеть городских порталов») и Fashion Press. Об этом заявила президент компании Hearst Деби Чиричелла. «Hearst передает свои акции Shkulev Media. А с Fashion Press расторгает лицензионные соглашения на принадлежащие ей бренды», — сообщает американский интернет-журнал WWD. Hearst Skulev Group включает в себя «Сеть городских порталов» — городские интернет-СМИ. В нее входит 46 городских сайтов, редакции находятся в 26 городах. Из-за специальной операции РФ на территории Украины западные страны объявили о санкциях, следом из России начали выходить крупные игроки бизнеса. Так, российские города покинули магазины одежды от Inditex, о частичной приостановке работы заявили в Coca-Cola и Pepsico. Кроме того, Россию покинули такие компании, как Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничная сеть H&M Group, а также IKEA. При этом в Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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