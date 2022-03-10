Американский медиагигант заявил о разрыве с холдингом Шкулева

Американская медиакомпания Hearst объявила о прекращении сотрудничества с российскими Hearst Shkulev Media (в холдинг входит «Сеть городских порталов») и Fashion Press. Об этом заявила президент компании Hearst Деби Чиричелла.
«Hearst передает свои акции Shkulev Media. А с Fashion Press расторгает лицензионные соглашения на принадлежащие ей бренды», — сообщает американский интернет-журнал WWD.
Hearst Skulev Group включает в себя «Сеть городских порталов» — городские интернет-СМИ. В нее входит 46 городских сайтов, редакции находятся в 26 городах.
Американская медиакомпания Hearst объявила о прекращении сотрудничества с российскими Hearst Shkulev Media (в холдинг входит «Сеть городских порталов») и Fashion Press. Об этом заявила президент компании Hearst Деби Чиричелла. «Hearst передает свои акции Shkulev Media. А с Fashion Press расторгает лицензионные соглашения на принадлежащие ей бренды», — сообщает американский интернет-журнал WWD. Hearst Skulev Group включает в себя «Сеть городских порталов» — городские интернет-СМИ. В нее входит 46 городских сайтов, редакции находятся в 26 городах. Из-за специальной операции РФ на территории Украины западные страны объявили о санкциях, следом из России начали выходить крупные игроки бизнеса. Так, российские города покинули магазины одежды от Inditex, о частичной приостановке работы заявили в Coca-Cola и Pepsico. Кроме того, Россию покинули такие компании, как Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничная сеть H&M Group, а также IKEA. При этом в Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями.