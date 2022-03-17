Лукашенко впервые раскрыл, что Россия предлагает Украине

17 марта 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Лукашенко, считает, что сегодня у Владимира Зеленского еще есть возможность договориться с президентом России Владимиром Путиным Фото: Официальное интернет-представительство Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин предлагает своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приемлемый вариант договора. В случае, если Зеленский от него откажется, ему придется капитулировать в течение короткого промежутка времени. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Сегодня Россия предлагает Украине, Путин — Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется, в течение небольшого времени подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет», — об этом заявил президент Белоруссии в интервью японскому телеканалу TBS, сообщает telegram-канал «БЕЛТА». Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC заявил, что переговоры между Россией и Украиной протекают «достаточно тяжело». Он считает, что, возможно, «третья мировая война уже началась». Так, переговоры между Украиной и Россией проходят на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. О начале спецоперации президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день состоялись всего три очных раунда переговоров. Требования России — денацификация Украины, то есть возврат страны к нейтральному статусу и демилитаризация. По мнению членов делегации России, украинская сторона затягивает процесс, слишком долго изучая предложения, учитывая, что все документы ей были предоставлены в первую же встречу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин предлагает своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приемлемый вариант договора. В случае, если Зеленский от него откажется, ему придется капитулировать в течение короткого промежутка времени. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Сегодня Россия предлагает Украине, Путин — Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется, в течение небольшого времени подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет», — об этом заявил президент Белоруссии в интервью японскому телеканалу TBS, сообщает telegram-канал «БЕЛТА». Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC заявил, что переговоры между Россией и Украиной протекают «достаточно тяжело». Он считает, что, возможно, «третья мировая война уже началась». Так, переговоры между Украиной и Россией проходят на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. О начале спецоперации президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день состоялись всего три очных раунда переговоров. Требования России — денацификация Украины, то есть возврат страны к нейтральному статусу и демилитаризация. По мнению членов делегации России, украинская сторона затягивает процесс, слишком долго изучая предложения, учитывая, что все документы ей были предоставлены в первую же встречу.