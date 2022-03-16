Челябинскому экс-губернатору вернули 43 млн рублей

Борис Дубровский «отбил» у приставов часть арестованной на счетах суммы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский вернул себе контроль над 43 млн рублей из арестованных судебными приставами на его счетах 116 млн рублей. ФСПП разблокировала спорную сумму, после чего экс-чиновник отозвал свой иск, следует из базы судебных дел.

«В постановление о возбуждении исполнительного производства внесены исправления относительно суммы, превышающей 73 млн 487 тысячи рублей. Права заявителя фактически восстановлены принятием постановлениями об исправлении технической описки», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (имеется в распоряжении URA.RU).

Далее 16 марта суд прекратил производство по делу. На следующий день Дубровский подал ходатайство об отказе от иска.

Арбитражный суд Челябинской области 27 октября 2021 года удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки об аресте на имущество экс-чиновника на сумму в 73,4 млн рублей. Столько компания перечислила на счета Дубровского летом 2020 года, когда он перестал руководить регионом. Однако приставы арестовали счета Дубровского не на 73,4 млн рублей, а на 116 млн рублей, после чего тот подал в суд на ФССП.

Семья Дубровских стала владельцами компании в 2018 году, когда он еще управлял областью. Предполагалось, что «Монтажник» будет строить конгресс-холл в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. Однако многомиллиардные вложения из бюджета закончились заморозкой проекта. Успешное ПО «Монтажник» стало банкротом, кредиторы пытаются получить от него порядка 2 млрд рублей. Экс-директор фирмы Алексей Павлюк арестован, находится в СИЗО и обвиняется по сразу по семи статьям УК РФ. Дубровский-старший находится за границей, члены его семьи отказываются от общения со СМИ.

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