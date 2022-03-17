17 марта 2022

В МГУ заявили об исчезновении 9-летней студентки Тепляковой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зачетка Дацюка
Родители Алисы Тепляковой не отвечают на письма университета Фото:

Начиная со второго семестра, в Московском государственном университете не видели 9-летнюю студентку Алису Теплякову. Об этом сообщили представители вуза.

«Со студентом и родителями связи нет. На звонки и официальные письма не отвечают», — пояснили в университете журналистам «Комсомольской правды».

Сообщается также, что в последний раз в университете она появлялась во время зимней сессии, пишет MK.RU. Тогда она получила плохую оценку за экзамен, и ее отец Евгений Тепляков набросился на заведующего кафедрой. Позже он заявил, что причиной поступка послужило то, что дочь якобы незаконно удерживали и «пытали». Кроме того, Евгений Тепляков написал заявление в полицию по этому инциденту.

Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, биологии, профильной математике и информатике, когда ей было 8 лет. Она поступила в МГУ на платное обучение. За месяц в университете она добилась хорошей успеваемости — прошла за это время весь семестр.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Начиная со второго семестра, в Московском государственном университете не видели 9-летнюю студентку Алису Теплякову. Об этом сообщили представители вуза. «Со студентом и родителями связи нет. На звонки и официальные письма не отвечают», — пояснили в университете журналистам «Комсомольской правды». Сообщается также, что в последний раз в университете она появлялась во время зимней сессии, пишет MK.RU. Тогда она получила плохую оценку за экзамен, и ее отец Евгений Тепляков набросился на заведующего кафедрой. Позже он заявил, что причиной поступка послужило то, что дочь якобы незаконно удерживали и «пытали». Кроме того, Евгений Тепляков написал заявление в полицию по этому инциденту. Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, биологии, профильной математике и информатике, когда ей было 8 лет. Она поступила в МГУ на платное обучение. За месяц в университете она добилась хорошей успеваемости — прошла за это время весь семестр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...