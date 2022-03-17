В МГУ заявили об исчезновении 9-летней студентки Тепляковой

17 марта 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Начиная со второго семестра, в Московском государственном университете не видели 9-летнюю студентку Алису Теплякову. Об этом сообщили представители вуза. «Со студентом и родителями связи нет. На звонки и официальные письма не отвечают», — пояснили в университете журналистам «Комсомольской правды». Сообщается также, что в последний раз в университете она появлялась во время зимней сессии, пишет MK.RU. Тогда она получила плохую оценку за экзамен, и ее отец Евгений Тепляков набросился на заведующего кафедрой. Позже он заявил, что причиной поступка послужило то, что дочь якобы незаконно удерживали и «пытали». Кроме того, Евгений Тепляков написал заявление в полицию по этому инциденту. Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, биологии, профильной математике и информатике, когда ей было 8 лет. Она поступила в МГУ на платное обучение. За месяц в университете она добилась хорошей успеваемости — прошла за это время весь семестр.