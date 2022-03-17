17 марта 2022

В Госдуме предложили ввести новый выходной для россиян

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Комитет областной думы по бюджету. Курган, депутат, чиновник, новый год, праздничные выходные
Депутат Госдумы предложил ввести новый выходной в России Фото:
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Крым вернулся в состав России

18 марта может стать официальным праздничным днем, посвященным воссоединению Крыма с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Считаю, что столь значимое событие, геополитический успех нашей страны по единению наших народов нужно дополнительно отметить красной датой в календаре. Предлагаю сделать 18 марта праздничным, официально выходным днем», — рассказал он в беседе с журналистами РИА «Новости».

Крым вошел в состав России 18 марта, после референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за возвращение территории в состав РФ. С этого момента удалось построить Крымский мост, который соединил Керченский и Таманский полуострова, трассу «Таврида», которая связала Керчь и Севастополь. Полуостров связали с Донбассом сухопутным коридором, а подачу воды восстановили.

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18 марта может стать официальным праздничным днем, посвященным воссоединению Крыма с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. «Считаю, что столь значимое событие, геополитический успех нашей страны по единению наших народов нужно дополнительно отметить красной датой в календаре. Предлагаю сделать 18 марта праздничным, официально выходным днем», — рассказал он в беседе с журналистами РИА «Новости». Крым вошел в состав России 18 марта, после референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за возвращение территории в состав РФ. С этого момента удалось построить Крымский мост, который соединил Керченский и Таманский полуострова, трассу «Таврида», которая связала Керчь и Севастополь. Полуостров связали с Донбассом сухопутным коридором, а подачу воды восстановили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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