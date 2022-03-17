В Госдуме предложили ввести новый выходной для россиян

18 марта может стать официальным праздничным днем, посвященным воссоединению Крыма с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
«Считаю, что столь значимое событие, геополитический успех нашей страны по единению наших народов нужно дополнительно отметить красной датой в календаре. Предлагаю сделать 18 марта праздничным, официально выходным днем», — рассказал он в беседе с журналистами РИА «Новости».
Крым вошел в состав России 18 марта, после референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за возвращение территории в состав РФ. С этого момента удалось построить Крымский мост, который соединил Керченский и Таманский полуострова, трассу «Таврида», которая связала Керчь и Севастополь. Полуостров связали с Донбассом сухопутным коридором, а подачу воды восстановили.
18 марта может стать официальным праздничным днем, посвященным воссоединению Крыма с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. «Считаю, что столь значимое событие, геополитический успех нашей страны по единению наших народов нужно дополнительно отметить красной датой в календаре. Предлагаю сделать 18 марта праздничным, официально выходным днем», — рассказал он в беседе с журналистами РИА «Новости». Крым вошел в состав России 18 марта, после референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за возвращение территории в состав РФ. С этого момента удалось построить Крымский мост, который соединил Керченский и Таманский полуострова, трассу «Таврида», которая связала Керчь и Севастополь. Полуостров связали с Донбассом сухопутным коридором, а подачу воды восстановили.