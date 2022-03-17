В Госдуме предложили ввести новый выходной для россиян

17 марта 2022 в 20:57 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы предложил ввести новый выходной в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России 18 марта может стать официальным праздничным днем, посвященным воссоединению Крыма с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. «Считаю, что столь значимое событие, геополитический успех нашей страны по единению наших народов нужно дополнительно отметить красной датой в календаре. Предлагаю сделать 18 марта праздничным, официально выходным днем», — рассказал он в беседе с журналистами РИА «Новости». Крым вошел в состав России 18 марта, после референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за возвращение территории в состав РФ. С этого момента удалось построить Крымский мост, который соединил Керченский и Таманский полуострова, трассу «Таврида», которая связала Керчь и Севастополь. Полуостров связали с Донбассом сухопутным коридором, а подачу воды восстановили. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

18 марта может стать официальным праздничным днем, посвященным воссоединению Крыма с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. «Считаю, что столь значимое событие, геополитический успех нашей страны по единению наших народов нужно дополнительно отметить красной датой в календаре. Предлагаю сделать 18 марта праздничным, официально выходным днем», — рассказал он в беседе с журналистами РИА «Новости». Крым вошел в состав России 18 марта, после референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за возвращение территории в состав РФ. С этого момента удалось построить Крымский мост, который соединил Керченский и Таманский полуострова, трассу «Таврида», которая связала Керчь и Севастополь. Полуостров связали с Донбассом сухопутным коридором, а подачу воды восстановили.