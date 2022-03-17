Итальянские журналисты возмутились фейком с фото URA.RU. «Подталкиваете к третьей мировой»

17 марта 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

Неверная подача информации является манипуляцией со стороны итальянкой газеты, заявили журналисты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Создание фейка на первой полосе итальянской газеты La Stampa с фотографией URA.RU является примером манипуляции и подталкивает к третьей мировой войне. Об этом заявили известные итальянские журналисты Маурицио Бельпьетро и Анджело д’Орси. «Первая полоса газеты, которой вы руководите, достигла дна журналистской непорядочности: изображение, касающееся бойни, учиненной два дня назад правительственными войсками Киева в отношении мирных жителей Донецка (14 жертв), представлено таким образом, что общественность думает, будто это совершили плохие русские. <…> Вольно или невольно вы подталкиваете нас к третьей мировой войне. История ничему вас не научила»», — заявил итальянский историк и журналист Анджело д’Орси в своем открытом письме. Он сообщил, что обратиться в Орден итальянских журналистов по поводу данного инцидента и заявил, что больше не будет покупать La Stampa. Другой итальянский журналист Маурицио Бельпьетро отметил, что, если бы журналисты подписали фото, в соотевтсии с обстоятельствами, в которых оно было сделано, «верховные судьи корректности информации заклеймили бы это как фейк-ньюс, то есть манипуляцию». Об этом журналист написал в совей статье «Не невинные ошибки пристрастной информации». Ранее итальянская газета LaStampa опубликовала на первой полосе фото корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко, который снял место попадания ракеты «Точка-У» в Донецке. Издание выдало атаку ВСУ за действия российской армии на Украине. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала создание фейка «особым цинизмом». Фотографии, сделанные Корниенко, начали массово обсуждать в интернете и выдавать их за обстрел Киева. В результате взрыва ракеты в центре Донецка погиб 21 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Создание фейка на первой полосе итальянской газеты La Stampa с фотографией URA.RU является примером манипуляции и подталкивает к третьей мировой войне. Об этом заявили известные итальянские журналисты Маурицио Бельпьетро и Анджело д’Орси. «Первая полоса газеты, которой вы руководите, достигла дна журналистской непорядочности: изображение, касающееся бойни, учиненной два дня назад правительственными войсками Киева в отношении мирных жителей Донецка (14 жертв), представлено таким образом, что общественность думает, будто это совершили плохие русские. <…> Вольно или невольно вы подталкиваете нас к третьей мировой войне. История ничему вас не научила»», — заявил итальянский историк и журналист Анджело д’Орси в своем открытом письме. Он сообщил, что обратиться в Орден итальянских журналистов по поводу данного инцидента и заявил, что больше не будет покупать La Stampa. Другой итальянский журналист Маурицио Бельпьетро отметил, что, если бы журналисты подписали фото, в соотевтсии с обстоятельствами, в которых оно было сделано, «верховные судьи корректности информации заклеймили бы это как фейк-ньюс, то есть манипуляцию». Об этом журналист написал в совей статье «Не невинные ошибки пристрастной информации». Ранее итальянская газета LaStampa опубликовала на первой полосе фото корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко, который снял место попадания ракеты «Точка-У» в Донецке. Издание выдало атаку ВСУ за действия российской армии на Украине. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала создание фейка «особым цинизмом». Фотографии, сделанные Корниенко, начали массово обсуждать в интернете и выдавать их за обстрел Киева. В результате взрыва ракеты в центре Донецка погиб 21 человек.