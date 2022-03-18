Запрет перелетов на юге России вновь продлили

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Споттинг в аэропорту
Новый запрет будет действовать до 26 марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минтранс продлил запрет на перелеты на Юг России до 26 марта. Этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве.

«Запрет продлили до 26 марта», — сообщил источник. Ранее запрет действовал до 20 марта.

Впервые запрет на перелет на Юге России был введен после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Позже Минтранс продлил его до 20 марта. Всего на Юге России было временно закрыто 12 аэропортов. В закрытых для авиасообщения регионах осталось около 150 тысяч туристов, пишет RT.

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Минтранс продлил запрет на перелеты на Юг России до 26 марта. Этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве. «Запрет продлили до 26 марта», — сообщил источник. Ранее запрет действовал до 20 марта. Впервые запрет на перелет на Юге России был введен после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Позже Минтранс продлил его до 20 марта. Всего на Юге России было временно закрыто 12 аэропортов. В закрытых для авиасообщения регионах осталось около 150 тысяч туристов, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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