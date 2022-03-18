Запрет перелетов на юге России вновь продлили

18 марта 2022 в 09:42 Размер текста - 17 +

Минтранс продлил запрет на перелеты на Юг России до 26 марта. Этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве. «Запрет продлили до 26 марта», — сообщил источник. Ранее запрет действовал до 20 марта. Впервые запрет на перелет на Юге России был введен после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Позже Минтранс продлил его до 20 марта. Всего на Юге России было временно закрыто 12 аэропортов. В закрытых для авиасообщения регионах осталось около 150 тысяч туристов, пишет RT.