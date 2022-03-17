В «Магните» закончился сахар (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В магазине торговой сети «Магнит» на Малышева, 114 в Екатеринбурге скупили сахар из-за страха столкнуться с увеличением цены на него в будущем. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«В „Магните“ сахара не было ни вчера утром, ни позавчера вечером. Непонятно, куда исчез», — рассказал очевидец.

Собеседник агентства считает, что сахара нет из-за паникеров, скупающих его килограммами. Они делают запасы, потому что считают, что цены в ближайшее время серьезно вырастут.

URA.RU направило обращение представителям торговой сети. Ответа на момент публикации не поступало.

Жители Екатеринбурга в марте начали опустошать полки с крупами, сахаром, солью и товарами личной гигиены. Паникеры уверены, что продукты, завезенные из-за границы, пропадут или подорожают.

На полках магазинов Екатеринбурга начали появляться пробелы на фоне антироссийских санкций, введенных из-за начала спецоперации РФ на Украине. Свердловчане испугались, что товары подорожают, и начали массово скупать их. Чтобы снизить спрос, торговые сети ввели ограничение на продажу таких товаров в одни руки.

Спецоперация РФ имеет целью денацификацию и демилитаризацию Украины. Решение о ее проведении принял президент России Владимир Путин после усиления обстрелов ВСУ в восьмилетней войне с ДНР и ЛНР. Лидеры стран, вводящих санкции, собирались нанести ущерб не только экономике страны, но и по благополучию граждан РФ. Путин отмечал, что такое поведение политиков является войной, ведущейся экономическими, политическими и информационными средствами.

Фото: URA.RU

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