Пермский край прощается с героями Донбасса

Среди погибших в Донбассе пермяков оказался житель Гремячинска Артем Нечаев. Сегодня город прощается с рядовым, который за время службы был награжден медалью «За ратную доблесть».
«Погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины. Служил по контракту в одной из воинских частей Российской Федерации механиком-водителем гранатометного взвода 3-го мотострелкового батальона, рядовой. Награжден медалью „За ратную доблесть“», — сообщается на странице Гремячинского городского округа в соцсети «ВКонтакте».
Артем Нечаев погиб 8 марта в ходе проведения специальной операции. «Он посвятил себя служению России и до конца остался верным воинской присяге. Он навсегда останется для нас примером отваги и мужества», — отмечается в сообщении администрации Гремячинска.
О смерти Нечаева и еще четверых бойцов и Прикамья власти сообщили 17 марта. Сегодня стало известно о гибели уроженца Лысьвы Ивана Колмогорова. Таким образом всего с начала спецоперации погибшими официально признаны 11 военных из Пермского края. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против ЛДНР началась 24 февраля. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация этой страны.
Среди погибших в Донбассе пермяков оказался житель Гремячинска Артем Нечаев. Сегодня город прощается с рядовым, который за время службы был награжден медалью «За ратную доблесть». «Погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины. Служил по контракту в одной из воинских частей Российской Федерации механиком-водителем гранатометного взвода 3-го мотострелкового батальона, рядовой. Награжден медалью „За ратную доблесть“», — сообщается на странице Гремячинского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Артем Нечаев погиб 8 марта в ходе проведения специальной операции. «Он посвятил себя служению России и до конца остался верным воинской присяге. Он навсегда останется для нас примером отваги и мужества», — отмечается в сообщении администрации Гремячинска. О смерти Нечаева и еще четверых бойцов и Прикамья власти сообщили 17 марта. Сегодня стало известно о гибели уроженца Лысьвы Ивана Колмогорова. Таким образом всего с начала спецоперации погибшими официально признаны 11 военных из Пермского края. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против ЛДНР началась 24 февраля. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация этой страны.