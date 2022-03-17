Пермский край прощается с героями Донбасса

В Пермском крае прощаются с бойцами из Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Среди погибших в Донбассе пермяков оказался житель Гремячинска Артем Нечаев. Сегодня город прощается с рядовым, который за время службы был награжден медалью «За ратную доблесть».

«Погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины. Служил по контракту в одной из воинских частей Российской Федерации механиком-водителем гранатометного взвода 3-го мотострелкового батальона, рядовой. Награжден медалью „За ратную доблесть“», — сообщается на странице Гремячинского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Артем Нечаев погиб 8 марта в ходе проведения специальной операции. «Он посвятил себя служению России и до конца остался верным воинской присяге. Он навсегда останется для нас примером отваги и мужества», — отмечается в сообщении администрации Гремячинска.

О смерти Нечаева и еще четверых бойцов и Прикамья власти сообщили 17 марта. Сегодня стало известно о гибели уроженца Лысьвы Ивана Колмогорова. Таким образом всего с начала спецоперации погибшими официально признаны 11 военных из Пермского края. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против ЛДНР началась 24 февраля. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация этой страны.

Артем Нечаев Администрация Гремячинского округа, VK

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