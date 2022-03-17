Пермские власти сообщили о новых погибших в Донбассе

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Еще пятеро пермяков признаны погибшими в результате спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации российских войск погибли пятеро жителей Пермского края, проходивших службу по контракту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевой администрации.

«В ходе специальной операции погибли еще пятеро жителей Пермского края, служившие по контракту: Вячеслав Зуев, Михаил Сальников, Игорь Клюев, Артем Нечаев, Денис Мальцев. В администрации губернатора выражают соболезнования родным и близким погибших», — сообщили в пресс-службе.

Всего с начала спецоперации погибшими официально признаны 10 военных из Пермского края. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против ЛДНР началась 24 февраля. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация этой страны.

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В ходе спецоперации российских войск погибли пятеро жителей Пермского края, проходивших службу по контракту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевой администрации. «В ходе специальной операции погибли еще пятеро жителей Пермского края, служившие по контракту: Вячеслав Зуев, Михаил Сальников, Игорь Клюев, Артем Нечаев, Денис Мальцев. В администрации губернатора выражают соболезнования родным и близким погибших», — сообщили в пресс-службе. Всего с начала спецоперации погибшими официально признаны 10 военных из Пермского края. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против ЛДНР началась 24 февраля. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация этой страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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