Пермские власти сообщили о новых погибших в Донбассе

Еще пятеро пермяков признаны погибшими в результате спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации российских войск погибли пятеро жителей Пермского края, проходивших службу по контракту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевой администрации.

«В ходе специальной операции погибли еще пятеро жителей Пермского края, служившие по контракту: Вячеслав Зуев, Михаил Сальников, Игорь Клюев, Артем Нечаев, Денис Мальцев. В администрации губернатора выражают соболезнования родным и близким погибших», — сообщили в пресс-службе.

Всего с начала спецоперации погибшими официально признаны 10 военных из Пермского края. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против ЛДНР началась 24 февраля. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация этой страны.