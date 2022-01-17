Игорь Соларев перестал исполнять полномочия главы поселения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Временно исполнявший обязанности главы Юго-Камского поселения в Пермском районе Игорь Соларев сложил с себя полномочия и. о. главы. В беседе с URA.RU он рассказал, что решение принято, исходя из политических соображений.

«Видимо, кому-то моя личность не дает покоя в [администрации Пермского района]. Поэтому ажиотаж по своей фигуре я решил снять. В конце года, 31 декабря, написал заявление о сложении с себя полномочий исполняющего обязанности главы. Совет депутатов поддержал мое решение», — пояснил Соларев. Он добавил, что согласно уставу поселения, исполнение обязанностей временно возложено на второго заместителя главы Михаила Болотова. Сам Соларев продолжает работать в статусе замглавы Юго-Камского поселения.

URA.RU писало, что Соларева причисляли к главам территорий, которые могут саботировать проект губернатора края. Он предполагает объединение всех поселений, входящих в состав Пермского района, в муниципальный округ. Сам Соларев заявлял, что не будет выступать против муниципальной реформы, если власти района «перестанут давить» на поселение и пойдут на диалог. Он также пояснил URA.RU, что сейчас этот вопрос «уже потерял свою остроту». «Публичные слушания по этому вопросу в Юго-Камском поселении пока не проводились, но, если все 17 поселений района выразят свое согласие [на объединение], то и мы никуда от этого не денемся», — заключил Соларев.

Большинство территорий, 13 из 17, по словам главы Пермского района Владимира Цветова, уже поддержали объединение. Ранее краевые власти рассчитывали завершить процесс преобразования территории до конца 2021 года, однако сейчас реформа поставлена на паузу.

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