Якушев озвучил меры для борьбы с санкциями на встрече с Матвиенко

18 марта 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Уральский полпред Владимир Якушев считает, что правительство РФ слышит регионы при разработке антикризисных мер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У уральских регионов есть ряд антикризисных предложений в адрес российского правительства, которые позволят нивелировать действия западных санкций. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко во время ее визита в Югру. Запись встречи была предоставлена URA.RU пресс-службой уральского полпредства. «Есть прямые поручения главы государства. Мы должны мониторить ситуацию на рынке труда, на рынке продовольствия. Это первостепенная задача и мы над этим работаем вместе с округами и областями, которые входят в УрФО. Губернаторы работают и предметно понимают, что происходят сегодня. Системно встречаются с предприятиями, мы очень плотно работали над первым пакетом мер, которое приняло правительство. Совместно и полпредство и все губернаторы. Наши предложения, которые мы отправляли, нас услышали. Очень много мы вносили предложений по изменению регуляторики, по возможности бизнесу работать в более свободных условиях. По финансовой конкретной поддержке, ряда предприятий, особенно системообразующих. Для того чтобы они у них не было проблем с оборотными средствами. Мы услышаны, эти предложения поддержаны», — отметил Якушев. Уральский полпред также добавил, что регионы УрФО вместе работают над предложениями по второму пакету антикризисных мер для российского правительства. «Есть вызовы, связанные с комплектующими, есть вызовы связанные с поиском новых рынков. Мы в этом отношении работаем. Паники никакой нет, просто появились новые вызовы, на которые мы достойно должны ответить», — считает Якушев. Матвиенко поблагодарила уральского полпреда за эту работу и отметила, что «он держит руку на пульсе». Ранее URA.RU сообщало, что спикер Совфеда сделала заявление о санкциях в отношении России, которые ввели западные страны. Это стало ответной реакцией на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У уральских регионов есть ряд антикризисных предложений в адрес российского правительства, которые позволят нивелировать действия западных санкций. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко во время ее визита в Югру. Запись встречи была предоставлена URA.RU пресс-службой уральского полпредства. «Есть прямые поручения главы государства. Мы должны мониторить ситуацию на рынке труда, на рынке продовольствия. Это первостепенная задача и мы над этим работаем вместе с округами и областями, которые входят в УрФО. Губернаторы работают и предметно понимают, что происходят сегодня. Системно встречаются с предприятиями, мы очень плотно работали над первым пакетом мер, которое приняло правительство. Совместно и полпредство и все губернаторы. Наши предложения, которые мы отправляли, нас услышали. Очень много мы вносили предложений по изменению регуляторики, по возможности бизнесу работать в более свободных условиях. По финансовой конкретной поддержке, ряда предприятий, особенно системообразующих. Для того чтобы они у них не было проблем с оборотными средствами. Мы услышаны, эти предложения поддержаны», — отметил Якушев. Уральский полпред также добавил, что регионы УрФО вместе работают над предложениями по второму пакету антикризисных мер для российского правительства. «Есть вызовы, связанные с комплектующими, есть вызовы связанные с поиском новых рынков. Мы в этом отношении работаем. Паники никакой нет, просто появились новые вызовы, на которые мы достойно должны ответить», — считает Якушев. Матвиенко поблагодарила уральского полпреда за эту работу и отметила, что «он держит руку на пульсе». Ранее URA.RU сообщало, что спикер Совфеда сделала заявление о санкциях в отношении России, которые ввели западные страны. Это стало ответной реакцией на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.