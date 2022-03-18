Якушев озвучил меры для борьбы с санкциями на встрече с Матвиенко

У уральских регионов есть ряд антикризисных предложений в адрес российского правительства, которые позволят нивелировать действия западных санкций. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко во время ее визита в Югру. Запись встречи была предоставлена URA.RU пресс-службой уральского полпредства.
«Есть прямые поручения главы государства. Мы должны мониторить ситуацию на рынке труда, на рынке продовольствия. Это первостепенная задача и мы над этим работаем вместе с округами и областями, которые входят в УрФО. Губернаторы работают и предметно понимают, что происходят сегодня. Системно встречаются с предприятиями, мы очень плотно работали над первым пакетом мер, которое приняло правительство. Совместно и полпредство и все губернаторы. Наши предложения, которые мы отправляли, нас услышали. Очень много мы вносили предложений по изменению регуляторики, по возможности бизнесу работать в более свободных условиях. По финансовой конкретной поддержке, ряда предприятий, особенно системообразующих. Для того чтобы они у них не было проблем с оборотными средствами. Мы услышаны, эти предложения поддержаны», — отметил Якушев.
Уральский полпред также добавил, что регионы УрФО вместе работают над предложениями по второму пакету антикризисных мер для российского правительства. «Есть вызовы, связанные с комплектующими, есть вызовы связанные с поиском новых рынков. Мы в этом отношении работаем. Паники никакой нет, просто появились новые вызовы, на которые мы достойно должны ответить», — считает Якушев. Матвиенко поблагодарила уральского полпреда за эту работу и отметила, что «он держит руку на пульсе».
Ранее URA.RU сообщало, что спикер Совфеда сделала заявление о санкциях в отношении России, которые ввели западные страны. Это стало ответной реакцией на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.
У уральских регионов есть ряд антикризисных предложений в адрес российского правительства, которые позволят нивелировать действия западных санкций. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко во время ее визита в Югру. Запись встречи была предоставлена URA.RU пресс-службой уральского полпредства. «Есть прямые поручения главы государства. Мы должны мониторить ситуацию на рынке труда, на рынке продовольствия. Это первостепенная задача и мы над этим работаем вместе с округами и областями, которые входят в УрФО. Губернаторы работают и предметно понимают, что происходят сегодня. Системно встречаются с предприятиями, мы очень плотно работали над первым пакетом мер, которое приняло правительство. Совместно и полпредство и все губернаторы. Наши предложения, которые мы отправляли, нас услышали. Очень много мы вносили предложений по изменению регуляторики, по возможности бизнесу работать в более свободных условиях. По финансовой конкретной поддержке, ряда предприятий, особенно системообразующих. Для того чтобы они у них не было проблем с оборотными средствами. Мы услышаны, эти предложения поддержаны», — отметил Якушев. Уральский полпред также добавил, что регионы УрФО вместе работают над предложениями по второму пакету антикризисных мер для российского правительства. «Есть вызовы, связанные с комплектующими, есть вызовы связанные с поиском новых рынков. Мы в этом отношении работаем. Паники никакой нет, просто появились новые вызовы, на которые мы достойно должны ответить», — считает Якушев. Матвиенко поблагодарила уральского полпреда за эту работу и отметила, что «он держит руку на пульсе». Ранее URA.RU сообщало, что спикер Совфеда сделала заявление о санкциях в отношении России, которые ввели западные страны. Это стало ответной реакцией на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.