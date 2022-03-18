РКН потребовал от Google прекратить показ антироссийских роликов

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Роскомнадзор требует от Google LLC прекратить распространение угроз в адрес россиян Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Роскомнадзор 18 марта выступил с требованием к компании Google LLC прекратить трансляции антироссийских рекламных роликов на YouTube. Пользователям видеохостинга показывают ролики с призывами нарушать законы РФ.

«Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC. Роскомнадзор выступает категорически против подобных рекламных кампаний и требует в максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов», — сообщается на официальной странице Роскомнадзора во «ВКонтакте».

Генпрокуратура РФ ранее потребовала признать американский холдинг Meta экстремистской организацией. После чего Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов в России. Компания Meta сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявлял, что YouTube в России могут заблокировать в ближайшее время, передает телеканал 360.

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Роскомнадзор 18 марта выступил с требованием к компании Google LLC прекратить трансляции антироссийских рекламных роликов на YouTube. Пользователям видеохостинга показывают ролики с призывами нарушать законы РФ. «Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC. Роскомнадзор выступает категорически против подобных рекламных кампаний и требует в максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов», — сообщается на официальной странице Роскомнадзора во «ВКонтакте». Генпрокуратура РФ ранее потребовала признать американский холдинг Meta экстремистской организацией. После чего Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов в России. Компания Meta сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявлял, что YouTube в России могут заблокировать в ближайшее время, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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