РКН потребовал от Google прекратить показ антироссийских роликов

Роскомнадзор 18 марта выступил с требованием к компании Google LLC прекратить трансляции антироссийских рекламных роликов на YouTube. Пользователям видеохостинга показывают ролики с призывами нарушать законы РФ.
«Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC. Роскомнадзор выступает категорически против подобных рекламных кампаний и требует в максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов», — сообщается на официальной странице Роскомнадзора во «ВКонтакте».
Генпрокуратура РФ ранее потребовала признать американский холдинг Meta экстремистской организацией. После чего Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов в России. Компания Meta сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявлял, что YouTube в России могут заблокировать в ближайшее время, передает телеканал 360.
Роскомнадзор 18 марта выступил с требованием к компании Google LLC прекратить трансляции антироссийских рекламных роликов на YouTube. Пользователям видеохостинга показывают ролики с призывами нарушать законы РФ. «Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC. Роскомнадзор выступает категорически против подобных рекламных кампаний и требует в максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов», — сообщается на официальной странице Роскомнадзора во «ВКонтакте». Генпрокуратура РФ ранее потребовала признать американский холдинг Meta экстремистской организацией. После чего Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов в России. Компания Meta сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявлял, что YouTube в России могут заблокировать в ближайшее время, передает телеканал 360.