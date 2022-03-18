РКН потребовал от Google прекратить показ антироссийских роликов 18 марта 2022 в 16:20 Размер текста - 17 + Роскомнадзор требует от Google LLC прекратить распространение угроз в адрес россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Роскомнадзор 18 марта выступил с требованием к компании Google LLC прекратить трансляции антироссийских рекламных роликов на YouTube. Пользователям видеохостинга показывают ролики с призывами нарушать законы РФ. «Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC. Роскомнадзор выступает категорически против подобных рекламных кампаний и требует в максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов», — сообщается на официальной странице Роскомнадзора во «ВКонтакте». Генпрокуратура РФ ранее потребовала признать американский холдинг Meta экстремистской организацией. После чего Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов в России. Компания Meta сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявлял, что YouTube в России могут заблокировать в ближайшее время, передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Роскомнадзор 18 марта выступил с требованием к компании Google LLC прекратить трансляции антироссийских рекламных роликов на YouTube. Пользователям видеохостинга показывают ролики с призывами нарушать законы РФ. «Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC. Роскомнадзор выступает категорически против подобных рекламных кампаний и требует в максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов», — сообщается на официальной странице Роскомнадзора во «ВКонтакте». Генпрокуратура РФ ранее потребовала признать американский холдинг Meta экстремистской организацией. После чего Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов в России. Компания Meta сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявлял, что YouTube в России могут заблокировать в ближайшее время, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям