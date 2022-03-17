Курганским бизнесменам дополнительно выделят десятки миллионов

Курганской области выделят 25 млн рублей на поддержку хлебопеков и 30 млн рублей на развитие промышленности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганской области в 2022 году выделят из федерального бюджета дополнительно более 55 млн рублей. Эти деньги предназначены на компенсации хлебопекам и развитие промышленности в регионе, сообщил депутат Госдумы, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.

«Субъектам федерации выделяют дополнительные межбюджетные трансферты на компенсации хлебопекам и на реализацию региональных программ развития промышленности. В 2022 году на эти цели Курганской области будет направлено соответственно 25,19 млн и 30 млн рублей», — написал Ремезков в своем telegram-канале.

По его словам, предложения правительства России о выделении денег уже поддержала комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Распоряжение правительства о дополнительном финансировании должны подписать в ближайшее время. В целом по стране на поддержку хлебопекарных предприятий выделяют 2,5 млрд рублей. Речь идет о компенсации в размере 2,5 тысячи рублей на производство и реализацию одной тонны продукции. На развитие промышленности в регионах распределяют более 3,7 млрд рублей.

Ремезков считает, что эта дополнительная поддержка позволит регионам реализовать антисанкционные меры, сохранить стабильные цены на хлеб и реализовать госпрограмму развития сельского хозяйства. Также она позволит обеспечить развитие импортозамещающих производств.

Ремезков избран в Госдуму по списку партии «Справедливая Россия — За правду». В парламенте он представляет интересы Курганской, Омской и Тюменской областей, а также Республики Адыгеи.

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