Латвия, Эстония и Литва высылают 10 российских дипломатов

18 марта 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Три страны высылают российских дипломатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Из Латвии, Литвы и Эстонии высылают 10 российских дипломатов в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится на официальных сайтах МИД этих стран. «Латвия высылает трех сотрудников посольства России в связи с деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу. И принимая во внимание [ситуацию] на Украине», — говорится в официальном twitter-аккаунте МИД страны. Также отмечается, что это решение согласовано с Литвой и Эстонией. Кроме того, Эстония также приняла решение выслать трех дипломатов из России. «Сегодня, 18 марта. МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и вручил дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников российского посольства, имеющих дипломатический статус, объявлены персонами нон грата», — говорится на официальном сайте МИД Эстонии. «Сегодня в МИД Литвы вызвали российского посла Алексея Исаковаса, которому была вручена нота. Четыре сотрудника посольства РФ объявлены нежелательными лицами в Литве, и [выдано] поручение им покинуть Литву», — говорится на официальной странице в Facebook МИД Литвы Высылка дипломатов стала реакцией стран на спецоперацию России на Украине, о которой объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Ее цель — денационализация и денацификация территории. Несмотря на то, что российские солдаты относятся к гражданам Украины бережно и с уважением, ряд европейских стран, а также США ввели против России санкции, касающиеся экономики страны и банковской сферы. Часть российских банков отключили от международной платежной системы SWIFT. Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Правительство Великобритании также объявило о введении дополнительного 35%-го тарифа на ввоз в страну ряда российских продуктов, пишет RT. Ограничения введены против ряда частных лиц, уточняет Пятый канал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из Латвии, Литвы и Эстонии высылают 10 российских дипломатов в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится на официальных сайтах МИД этих стран. «Латвия высылает трех сотрудников посольства России в связи с деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу. И принимая во внимание [ситуацию] на Украине», — говорится в официальном twitter-аккаунте МИД страны. Также отмечается, что это решение согласовано с Литвой и Эстонией. Кроме того, Эстония также приняла решение выслать трех дипломатов из России. «Сегодня, 18 марта. МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и вручил дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников российского посольства, имеющих дипломатический статус, объявлены персонами нон грата», — говорится на официальном сайте МИД Эстонии. «Сегодня в МИД Литвы вызвали российского посла Алексея Исаковаса, которому была вручена нота. Четыре сотрудника посольства РФ объявлены нежелательными лицами в Литве, и [выдано] поручение им покинуть Литву», — говорится на официальной странице в Facebook МИД Литвы Высылка дипломатов стала реакцией стран на спецоперацию России на Украине, о которой объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Ее цель — денационализация и денацификация территории. Несмотря на то, что российские солдаты относятся к гражданам Украины бережно и с уважением, ряд европейских стран, а также США ввели против России санкции, касающиеся экономики страны и банковской сферы. Часть российских банков отключили от международной платежной системы SWIFT. Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Правительство Великобритании также объявило о введении дополнительного 35%-го тарифа на ввоз в страну ряда российских продуктов, пишет RT. Ограничения введены против ряда частных лиц, уточняет Пятый канал.