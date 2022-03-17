Махонин рассказал о своих отношениях с миллиардером из Перми. «Топит за бабки»

18 марта 2022 в 18:52 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин заявил: он не виноват в том, что Александра Репина сняли с выборов Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что не хотел бы конкурировать на выборах с пермским миллиардером, владельцем холдинга «Сатурн-Р» Александром Репиным. В передаче «Мужики» на телеканале RT он охарактеризовал его как шантажиста. «Предприниматель получил право строительства жилья и должен был передать школу муниципалитету. Он этого не сделал. Он посчитал правильным для себя попросить деньги за эту школу, начал шантажировать и пошел на губернаторские выборы. Спросите меня, хотел бы я идти на выборы с этим человеком как с оппонентом? Нет, потому что это человек, который топит за бабки свои и за финансы», — категорично заявил Дмитрий Махонин. Он отметил также, что его обвиняли в том, что Репин сошел с предвыборной гонки на этапе муниципального фильтра по вине губернатора. «Ну чудно! Я не собирался за него собирать голоса депутатов и проходить фильтр. В том, что он этого не сделал, я не виноват, это у нас законодательство такое», — отметил Махонин. Фамилию он называть не стал, сославшись на то, что человека и так все знают, а популярность ему создавать не хочется. Конфликт с Александром Репиным у Махонина начал развиваться с весны 2020 года. Губернатор якобы не согласовал освоение территории бывшего аэропорта «Бахаревка», на которой «Сатурн-Р» собирался построить жилой комплекс. Репин в ответ отказался передавать городу школу в построенном им ЖК «Арсенал». Власти добились ее передачи через суд, но «Сатурн-Р» не оставляет попыток отстоять школу. Александр Репин выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора от партии «Справедливая Россия», но не прошел проверку по подписям муниципальных депутатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что не хотел бы конкурировать на выборах с пермским миллиардером, владельцем холдинга «Сатурн-Р» Александром Репиным. В передаче «Мужики» на телеканале RT он охарактеризовал его как шантажиста. «Предприниматель получил право строительства жилья и должен был передать школу муниципалитету. Он этого не сделал. Он посчитал правильным для себя попросить деньги за эту школу, начал шантажировать и пошел на губернаторские выборы. Спросите меня, хотел бы я идти на выборы с этим человеком как с оппонентом? Нет, потому что это человек, который топит за бабки свои и за финансы», — категорично заявил Дмитрий Махонин. Он отметил также, что его обвиняли в том, что Репин сошел с предвыборной гонки на этапе муниципального фильтра по вине губернатора. «Ну чудно! Я не собирался за него собирать голоса депутатов и проходить фильтр. В том, что он этого не сделал, я не виноват, это у нас законодательство такое», — отметил Махонин. Фамилию он называть не стал, сославшись на то, что человека и так все знают, а популярность ему создавать не хочется. Конфликт с Александром Репиным у Махонина начал развиваться с весны 2020 года. Губернатор якобы не согласовал освоение территории бывшего аэропорта «Бахаревка», на которой «Сатурн-Р» собирался построить жилой комплекс. Репин в ответ отказался передавать городу школу в построенном им ЖК «Арсенал». Власти добились ее передачи через суд, но «Сатурн-Р» не оставляет попыток отстоять школу. Александр Репин выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора от партии «Справедливая Россия», но не прошел проверку по подписям муниципальных депутатов.