Скандальный пермский миллиардер получил шанс вернуть себе школу

Пермский миллиардер Александр Репин продолжает доказывать, что его заставили построить школу для города Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский миллиардер Александр Репин не оставляет попыток забрать школу в микрорайоне «Арсенал», которую он в рамках соглашения передал городским властям. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял жалобу подконтрольного бизнесмену «Пермавтоучкомбината» на пересмотр решения краевого Арбитражного суда, который отказал Репину в требованиях.

«Истец продолжает настаивать на признании недействительным трехстороннее соглашение между застройщиком и властями Перми и края, касающееся детского сада и школы в жилом комплексе „Арсенал“. В компании считают, что документ подписан под принуждением», — пишет Business Class.

В арбитраж Репин обратился в августе 2021 года после того, как по вступившему в силу судебному решению передал школу в построенном им ЖК «Арсенал» на баланс городских властей. Однако он нашел новый заход в суд. Если раньше истцом был подконтрольный Репину «СМУ №3 «Сатурн-Р» (и процесс он проиграл), то сейчас от имени миллиардера действует «Пермавтоучкомбинат» (на 100% принадлежит Репину и является соучредителем СМУ). Именно СМУ подписывало то самое соглашение о безвозмездной передаче школы. Однако в конце декабря 2021 года Арбитражный суд вновь не нашел признаков принуждения к передаче школы: Репин присутствовал на подписании соглашения и отдавал отчет в своих действиях.

Александр Репин входил в число богатейших людей Пермского края. Его состояние оценивается в 10 млрд руб. Соглашение о строительстве социальной инфраструктуры в обмен на возможность плотной и высотной застройки он подписал первым в регионе. Однако после того, как в регионе сменился губернатор, Репин от своих планов отказался. Он заявил, что соглашение было подписано под давлением. Все суды он проиграл, и в декабре 2021 года в спорной школе начался образовательный процесс.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам