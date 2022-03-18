Кадыров сообщил об успехе в зачистке Мариуполя от нацистов. «Меч возмездия настигнет каждого из вас»

19 марта 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Чеченские силовики отбили очередной квадрат у националистов и спасли мирных украинцев, рассказал Рамзан Кадыров Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Российской Федерации успешно справляются с поставленной задачей по очищению Мариуполя от украинских вооруженных банд националистов. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . «Задачи по очищению Мариуполя от вооруженных банд нацистов, бандеровцев и шайтанов успешно решаются», — написал Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что чеченские сотрудники росгвардии «квадрат за квадратом» зачищают город от националистов, при этом они продолжают работать крайне аккуратно. Глава Чечни сообщил, что российские военные спасли еще сто мирных украинцев, отбив очередной квадрат у бандитов. «Они вывезли их в безопасное место и обеспечили обездоленных людей всем необходимым — едой, водой, медикаментами, предметами первой надобности. Теперь они в полной безопасности и под защитой наших бойцов», — добавил он. Также он отметил, что в случае необходимости на Украину будут отправлены десятки тысяч добровольцев из Чеченской республики ради выполнения поставленной президентом России Владимиром Путиным задачей по сохранению и защите мирного населения Украины. «Мы доведем начатое до победного конца! Держитесь нацики, наш меч возмездия настигнет каждого из вас!», — резюмировал Рамзан Кадыров. 24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Кадыров заявил, что чеченские силовики, участвующие в спецоперации, ведут бои на Украине с максимальной осторожностью. Глава Чечни рассказал, что чеченский спецназ перевоспитал украинских националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы Российской Федерации успешно справляются с поставленной задачей по очищению Мариуполя от украинских вооруженных банд националистов. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Задачи по очищению Мариуполя от вооруженных банд нацистов, бандеровцев и шайтанов успешно решаются», — написал Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что чеченские сотрудники росгвардии «квадрат за квадратом» зачищают город от националистов, при этом они продолжают работать крайне аккуратно. Глава Чечни сообщил, что российские военные спасли еще сто мирных украинцев, отбив очередной квадрат у бандитов. «Они вывезли их в безопасное место и обеспечили обездоленных людей всем необходимым — едой, водой, медикаментами, предметами первой надобности. Теперь они в полной безопасности и под защитой наших бойцов», — добавил он. Также он отметил, что в случае необходимости на Украину будут отправлены десятки тысяч добровольцев из Чеченской республики ради выполнения поставленной президентом России Владимиром Путиным задачей по сохранению и защите мирного населения Украины. «Мы доведем начатое до победного конца! Держитесь нацики, наш меч возмездия настигнет каждого из вас!», — резюмировал Рамзан Кадыров. 24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Кадыров заявил, что чеченские силовики, участвующие в спецоперации, ведут бои на Украине с максимальной осторожностью. Глава Чечни рассказал, что чеченский спецназ перевоспитал украинских националистов.