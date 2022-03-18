Кадыров: чеченский спецназ перевоспитал украинских националистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Чеченские силовики наказали украинских националистов, заявил Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Чеченский спецназ нашел на Украине националистов, которые избивали своих же граждан за слова «Ахмат-Сила». Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, чеченские бойцы перевоспитали виновных.

«Националисты Украины избивали своих же граждан за сказанные когда-то слова „Ахмат-Сила“. Они наивно думали, что их не найдут и преступление останется безнаказанным. Нашли. Объяснили. Перевоспитали», — пишет Кадров в своем в telegram-канале.

Рамзан Кадыров ранее заявил, что чеченские силовики ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди мирного населения. Глава Чечни ранее сообщил, что находится в Гостомеле (Киевская область Украины). Между тем в Кремле сказали, что у них нет достоверной информации о том, где находится глава Чечни.15 марта Кадыров вернулся в Россию. Он призвал мирных жителей не реагировать на призывы националистов и не вступать в ряды добровольцев. Кроме того, глава Чечни сообщил, что чеченские силовики подошли к Киеву.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чеченский спецназ нашел на Украине националистов, которые избивали своих же граждан за слова «Ахмат-Сила». Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, чеченские бойцы перевоспитали виновных. «Националисты Украины избивали своих же граждан за сказанные когда-то слова „Ахмат-Сила“. Они наивно думали, что их не найдут и преступление останется безнаказанным. Нашли. Объяснили. Перевоспитали», — пишет Кадров в своем в telegram-канале. Рамзан Кадыров ранее заявил, что чеченские силовики ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди мирного населения. Глава Чечни ранее сообщил, что находится в Гостомеле (Киевская область Украины). Между тем в Кремле сказали, что у них нет достоверной информации о том, где находится глава Чечни.15 марта Кадыров вернулся в Россию. Он призвал мирных жителей не реагировать на призывы националистов и не вступать в ряды добровольцев. Кроме того, глава Чечни сообщил, что чеченские силовики подошли к Киеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...