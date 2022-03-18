Кадыров: чеченский спецназ перевоспитал украинских националистов

18 марта 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Чеченский спецназ нашел на Украине националистов, которые избивали своих же граждан за слова «Ахмат-Сила». Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, чеченские бойцы перевоспитали виновных. «Националисты Украины избивали своих же граждан за сказанные когда-то слова „Ахмат-Сила“. Они наивно думали, что их не найдут и преступление останется безнаказанным. Нашли. Объяснили. Перевоспитали», — пишет Кадров в своем в telegram-канале. Рамзан Кадыров ранее заявил, что чеченские силовики ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди мирного населения. Глава Чечни ранее сообщил, что находится в Гостомеле (Киевская область Украины). Между тем в Кремле сказали, что у них нет достоверной информации о том, где находится глава Чечни.15 марта Кадыров вернулся в Россию. Он призвал мирных жителей не реагировать на призывы националистов и не вступать в ряды добровольцев. Кроме того, глава Чечни сообщил, что чеченские силовики подошли к Киеву.