Аналитик Преславский объяснил начало дефицита сахара в России

В текущем дефиците сахара на прилавках магазинов виноваты паникующие россияне, считает Николай Преславский Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В России нет реальной проблемы для появления дефицита сахара. Текущие трудности с покупкой сахара, возникающие у покупателей, являются последствием паники россиян, объяснил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«К повышению цен приводит инфляция, удорожание топлива, рост цен на ЖКУ, но де-факто реальной проблемы для появления дефицита сахара в стране нет. Ситуация объясняется только тем, что некоторые продукты питания раскупаются с таким ажиотажем, что работники магазинов не успевают выставить их на полки, а завозы различной продукции происходят не каждый день», — заявил Николай Преславский агентству «Прайм».

Он подчеркнул, что нет никаких реальных причин для того, чтобы скупать сахар в больших количествах — он никуда не исчезнет с полок. «Текущий дефицит — это чисто рукотворная история, причем созданная самими же гражданами», — добавил эксперт.

Также он отметил, что подорожание сахара действительно было зафиксировано. Однако, отметил Преславский, дорожают абсолютно все продукты.

Ранее сообщалось, что в Росстате заявили о подорожании сахара, гречки и риса из-за паники. В Минпромторге РФ заявили, что России не грозит дефицит сахара. В Госдуме РФ предложили ввести государственную монополию на производство и оборот сахара. Пермский губернатор Дмитрий Махонин обвинил 90-е годы в ажиотажном спросе на сахар.

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