Минобороны РФ рассказало о подвигах российских военных на Украине

Военные проявили мужество, находясь под обстрелами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Минобороны РФ рассказали, какие подвиги совершили российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине. Некоторых из них представили к награде «За отвагу».

Героем стал врач медицинского взвода десантно-штурмового батальона, лейтенант медицинской службы Алексей Писарев, который помог 15 тяжело раненым военным и эвакуировал их с поля боя. Писарев находился под постоянным огнем противника превосходящего по численности, передает РЕН ТВ со ссылкой на Минобороны РФ.

Ефрейтора, начальника радиостанции Виталия Карнаева представили к награде медалью «За отвагу». Он продолжал обеспечивать связью командира батальонно-тактической группы, находясь под ударом реактивных систем залпового огня националистов и после получения осколочного ранения в результате обстрела. Старшего сержанта, начальника приемного радиоузла Яна Волкова также представили к награде «За отвагу». Он продолжил налаживать связь с экипажем в результате обстрела даже после получения ранения в руку и живот. Волков самостоятельно оказал себе медицинскую помощь и продолжил передавать информацию об обстановке.

Россия проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация, а не оккупация. Спецоперация проходит успешно, тактика Минобороны оправдывает себя, отмечал глава государства. По его словам, Россия предлагала властям Украины не выступать в боевые действия и вывести войска из Донбасса, чтобы предотвратить спецоперацию, но они не захотели.

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