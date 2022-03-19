Минобороны РФ рассказало о подвигах российских военных на Украине

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Военные проявили мужество, находясь под обстрелами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Минобороны РФ рассказали, какие подвиги совершили российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине. Некоторых из них представили к награде «За отвагу».

Героем стал врач медицинского взвода десантно-штурмового батальона, лейтенант медицинской службы Алексей Писарев, который помог 15 тяжело раненым военным и эвакуировал их с поля боя. Писарев находился под постоянным огнем противника превосходящего по численности, передает РЕН ТВ со ссылкой на Минобороны РФ.

Ефрейтора, начальника радиостанции Виталия Карнаева представили к награде медалью «За отвагу». Он продолжал обеспечивать связью командира батальонно-тактической группы, находясь под ударом реактивных систем залпового огня националистов и после получения осколочного ранения в результате обстрела. Старшего сержанта, начальника приемного радиоузла Яна Волкова также представили к награде «За отвагу». Он продолжил налаживать связь с экипажем в результате обстрела даже после получения ранения в руку и живот. Волков самостоятельно оказал себе медицинскую помощь и продолжил передавать информацию об обстановке.

Россия проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация, а не оккупация. Спецоперация проходит успешно, тактика Минобороны оправдывает себя, отмечал глава государства. По его словам, Россия предлагала властям Украины не выступать в боевые действия и вывести войска из Донбасса, чтобы предотвратить спецоперацию, но они не захотели.

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В Минобороны РФ рассказали, какие подвиги совершили российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине. Некоторых из них представили к награде «За отвагу». Героем стал врач медицинского взвода десантно-штурмового батальона, лейтенант медицинской службы Алексей Писарев, который помог 15 тяжело раненым военным и эвакуировал их с поля боя. Писарев находился под постоянным огнем противника превосходящего по численности, передает РЕН ТВ со ссылкой на Минобороны РФ. Ефрейтора, начальника радиостанции Виталия Карнаева представили к награде медалью «За отвагу». Он продолжал обеспечивать связью командира батальонно-тактической группы, находясь под ударом реактивных систем залпового огня националистов и после получения осколочного ранения в результате обстрела. Старшего сержанта, начальника приемного радиоузла Яна Волкова также представили к награде «За отвагу». Он продолжил налаживать связь с экипажем в результате обстрела даже после получения ранения в руку и живот. Волков самостоятельно оказал себе медицинскую помощь и продолжил передавать информацию об обстановке. Россия проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация, а не оккупация. Спецоперация проходит успешно, тактика Минобороны оправдывает себя, отмечал глава государства. По его словам, Россия предлагала властям Украины не выступать в боевые действия и вывести войска из Донбасса, чтобы предотвратить спецоперацию, но они не захотели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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