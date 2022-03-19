Экономист Миловидов: иностранные компании вернутся в РФ к лету

Китай может занять многие освободившиеся ниши на российском рынке, от автомобилей до гаджетов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

К лету в Россию могут вернуться многие иностранные компании, заявившие об своем уходе на фоне спецоперации на Украине и принятых из-за этого санкций. В первую очередь это будут те предприятия, у которых много конкурентов, заявил заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов.

«Зарубежные предприятия, думаю, начнут потихоньку возвращаться к лету. Особенно те, которых могут легко заменить их конкуренты. Уйдя из страны, они начали терять огромные деньги», — сказал Миловидов в интервью РИА «Новости».

Он подчеркнул, что потеря российского рынка крайне невыгодна для многих иностранных компаний. Кроме того, подталкивать иностранные компании к возвращению будет и дальнейшая стабилизация финансовой сферы России.

«Коллапса на нашем финансовом рынке нет. Рубль дальше не падает, как это предсказывали некоторые. Экспорт продолжается, он сократился лишь по некоторым позициям», — отметил эксперт.

Миловидов предположил, что большинство освободившихся ниш уже в скором времени будут заняты конкурентами, в основном китайцами. «Поэтому американцы хотят, чтобы КНР поддержала антироссийские санкции. Китай — это крупнейшая торговая держава, она может поставлять в Россию значительные объемы самой разнообразной продукции», — подчеркнул он.

Санкции против российского бизнеса были введены на фоне спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. После введения ограничений об уходе с российского рынка заявили многие крупные импортные компании, в числе которых поставщики техники, одежды и продуктов питания, фармацевтические предприятия, инвесторы. Об исключении российских банков из своих систем заявили Visa и MasterCard. В Кремле назвали введение санкций масштабной экономической войной против России.

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